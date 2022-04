Emri i Aqif Rakipit trazon PS dhe PD/ Berisha shmang komentet, Rama ia lë vendimin deputetëve

Një heshtje e çuditshme pasoi në radhët e Komisionit të Rithemelimit për Aqif Rakipin, që u fut në listën e zezë të Dëpartamentit të Thesarit në SHBA. Berisha, që nuk ka ngurruar t’i sulmojë bashkëpuntorët e Ramës për 8 vjet në opozitë. kësaj radhe iu përgjigj gazetarëve: “Shkoni e pyesni Aqif Rakipin…”





Lulzim Basha e sulmoi ashpër. Sipas tij, sanksionimi i Aqif Rakipit nga SHBA ishte provë se Rama fitoi në 25 Prill i ndihmuar nga krimi dhe blerja e votave dhe tashmë këtë po e pohonte edhe Departamenti Amerikan i Shtetit.

Në anën tjetër, Berisha e shmangu si temë edhe kur u pyet në studiot televizive, kur tha se nuk e kishte lexuar raportin e amerikanëve dhe nuk mund ta komentonte atë.

Por gazetarët i kërkuan një reagim për të tretën herë në konferencën e përjavshme në selinë e PD-së. Berisha kësaj radhe përmendi drekat dhe darkat mes Aqif Rakipit dhe Lulzim Bashës.

“Unë kam bërë koment, kam shprehur qartë dhe haptas mendimin tim. Kam qenë jam dhe do mbetem dakord për çdo llojë sanksioni që disponon fakte, dokumenta dhe prova. Rasti konkret, nuk jam futur shumë në hollësi se po të futesha më dilte një seri drekash dhe darkash të Bashës me Aqif Rakipin, apo përpjekjet për ta futur në koalicion. Dënoj çdo akt blerje dhe shitje vote. Nuk mund të mbështes asnjë vendim që nuk ka prova. Unë dënoj çdo akt blerje dhe shitje vote. Po te flisja do isha i sinqerte, e me dilnin drekat dhe darkat me ta.” u shpreh Berisha.

Deklarata duket qesharake në interpretimin që i bën Gazment Bardhi. Me ironi, ai shkruan në Tëitter se ky qëndrim i Berishës i duket interesant dhe i përshtatshëm për një “opozitë të vërtetë”.

“Qëndrim ineterestant i Sali Berishës: Nuk ka komentuar vendimin për sanksionet e SHBA ndaj Aqif Rakipit, mqs ai nuk qenka shpallur non-grata se ka blerë vota në bashkëpunim me krimin e organizuar për llogari të Edi Ramës, por sepse ka ngrenë drekë me Lulzim Bashën. “Opozitë” e vërtetë, jo llafe” shkruan Bardhi.

Komentin për Aqif Rakipin e ka shmangur edhe kryeministri Edi Rama. Gjatë një konference me gazetarët në Berlin, Rama u shpreh se nuk ishte vendi për të bërë komente të “katundit mediatik”. Me këtë batutë Rama i ka shpëtuar përgjigjeve se çfarë vendimi do të marrë jo vetëm përkundrejt Aqif Rakipit, por edhe për djalin e tij, Ornaldon që është deputet i PS-së.

Fjalën e fundit ia ka lënë deputetëve. Të martën, në mbledhjen e radhës të grupit parlamentar të socialistëve.