Makinën plot me emigrantë të paligjshëm dhe me shpejtësi skëterrë! “Transportuesi” i ikën policisë nga duart në Tiranë

Me 4 emigratë të paligshëm e kishte mbushur automjetin e tij një person, që me gjithë ngarkesën arriti t’iu shpëtonte forcave të rendit. Ngjarja ndodhi në rrethrrotullimin e Vorës, ai u konstatua se po transportonte me makinë emigrantë të paligjshëm.





Zyra e shtypit e Policisë së Shtetit njoftion se patrullat u vunë në ndjekje të tij, pasi ai nuk iu bind urdhrave për të ndaluar makinën. Por shoferi ka arritur t’ja mbathë duke u larguar me shpejtësi e duke u favorizuar nga errësira, thotë policia në njoftimin e saj.

Ndërkohë, materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për veprime të mëtejshme mbi veprën penale “Kalimi i paligjshëm i kufirit shtetëror”.

Njoftimi nga Policia Tiranë:

Finalizohet operacioni policor i koduar “Tranzit 4”, për goditjen e veprimtarisë kriminale të dhënies ndihmë shtetasve të huaj, për kalim të paligjshëm të kufijve.

Operacioni, nga specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme në DVP Tiranë, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Vorë.

Shpallet në kërkim 1 shtetas që transportonte 4 emigrantë të paligjshëm.

Procedohen penalisht edhe 4 emigrantët, për kalim të paligjshëm të kufirit.

Specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme në DVP Tiranë, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Vorë, në bazë të informacioneve të siguruara në rrugë operative se një shtetas transportonte emigrantë të paligjshëm, nga Kukësi në drejtim të Tiranës, kundrejt shpërblimit monetar, organizuan dhe finalizuan operacionin “Tranzit 4”, për goditjen e kësaj veprimtarie kriminale.

Në kuadër të këtij operacioni u bë shpallja në kërkim e shtetasit B. L., 52 vjeç, banues në Kukës, për veprat penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve” dhe “Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të Policisë së Rendit Publik”.

Shtetasi B. L., është konstatuar nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Vorë, në afërsi të rrethrrotullimit të Vorës, duke transportuar emigrantë të paligjshëm.

Gjatë ndërhyrjes nga shërbimet e Policisë, drejtuesi i mjetit nuk i është bindur urdhrave të punonjësve të Policisë për të ndaluar dhe duke u favorizuar edhe nga errësira, është larguar me shpejtësi. Vijon puna për kapjen e tij.

Në vijim të veprimeve u proceduan penalisht 4 emigrantët e paligjshëm, për veprën penale “Kalimi i paligjshëm i kufirit shtetëror”.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprime të mëtejshme.