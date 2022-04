Ndalimi i Ramës nga policia gjermane/ Shefi i linjës ajrore të ‘Luthansas’ flet qartë: Nuk kemi trajtim preferencial për asnjë

Kryeministri shqiptar Edi Rama shkaktoi një skandal në bordin e avionit të Lufthansa gjatë valës së katërt të virusit, citon media gjermane, Der Spiegel. Sipas kolegëve të pasagjerëve, kreu i qeverisë refuzoi ashpër që të mbante maskën mbrojtëse mjekësore të përshkruar, të kërkuara nga ana e autoriteteve mjekësore gjermane, përpara nisjes së një avioni nga Frankfurt am Main në Detroit. Duke parë rezistencën ekuipazhi i kabinës duhej të thërriste kapitenin për ndihmë. Megjithatë, duke qenë se ai gjithashtu nuk ishte në gjendje të bindte kreun e qeverisë shqiptare për detyrimin e përgjithshëm për të mbajtur një maskë FFP2 ose një maskë kirurgjikale në vend të një maskë pëlhure, Rama u shoqërua nga policia federale.





Vetëm pasi bindi një punonjës të Ministrisë së Jashtme Federale të thirrur me ngut në sallën e Senatorit, Rama më në fund pranoi të zbatonte rregulloret e parashikuara për COVID, si të gjithë pasagjerët e tjerë në bordin e Lufthansa. Linja ajrore më pas e ricaktoi atë dhe delegacionin e tij prej dhjetë anëtarësh në një lidhje tjetër me Shtetet e Bashkuara. U hoq një gjobë e mundshme për shkelje të detyrimit për të mbajtur maskë në bord. Shefi i Lufthansa-s, Carsten Spohr e përmendi së fundmi incidentin në një intervistë në Spiegel. Edhe pse shefi i linjës ajrore nuk e përmendi emrin Ramas, ai theksoi se nuk kishte asnjë trajtim preferencial kur bëhej fjalë për kërkesën për maskë – as për një kryetar qeverie. Në fillim të krizës së koronës, Lufthansa prezantoi një kërkesë për maskë.