Pas lajmit se Elon Musk do të blejë Twitter-in, tifozët kërkojnë që të blejë ekipin e Manchester United

Lajmi se Elon Musk dëshiron të blejë Twitter për 41.4 miliardë dollarë ka ndezur edhe ‘ethet’ sportive.





Cili ekip nuk do të donte Elon Musk si pronar të tyre? Gjithsesi, në Manchester United e duan atë. Tifozët e skuadrës së Mançesterit nuk janë aspak të kënaqur me ecurinë e saj por edhe me lëvizjet e administratës dhe kanë protestuar jashtë qendrës së saj stërvitore.

Manchester United fans bin wakka go protest for outside Carrington today. #MUFC pic.twitter.com/nq31bYVRxp — Man United in Pidgin (@ManUtdInPidgin) April 15, 2022

Mesditën e së premtes (15/4) rreth 30 tifozë të ‘Djajve të Kuq’ organizuan një protestë jashtë qendrës stërvitore të klubit me pankarta dhe parulla kundër pronarëve amerikanë të skuadrës dhe kërkuan shitjen e aksioneve dhe “lirimin” e skuadrës nga prania e tyre.

“Turp. Nuk mund ta veshësh fanellën”, ka shkruar një pankartë për lojtarët e klubit. “Kishte një protestë të vogël dhe paqësore jashtë stadiumit Carrington”, tha United në një deklaratë. Ne respektojmë pikëpamjet e tifozëve dhe mbetemi të përkushtuar për të forcuar angazhimin tonë ndaj tyre”.

Manchester United fans plead with Elon Musk to buy the club #mufc https://t.co/rvL94gMeTH — Man United News (@ManUtdMEN) April 15, 2022

Tifozët e Manchester United, të cilët kanë kaluar një kohë të mirë në Angli dhe Evropë me ekipin e tyre Ferguson, i kanë kërkuar Elton Musk të largohet nga Twitter dhe të blejë ‘Djajtë e Kuq’.

“Ai mund të investojë disa miliarda, të marrë lojtarët më të mirë dhe të fitojë të gjithë trofetë”, thonë tifozët e skuadrës. Blerja e një ekipi futbolli duket se nuk është në planet e Elon Musk.

E gjithë historia me Manchester dhe Elon Musk filloi me Andy Goldstein.

Gazetari i ‘TalkSPORT’ dhe tifozi i United, pasi mësoi për ofertën e pronarit të Tesla në Twitter, shkroi: “Elon, Elon. Anuloni ofertën tuaj. Bli Manchester United. Shpenzoni 2 miliardë për lojtarët më të mirë në botë. Fito gjithçka. Dhe pastaj mburruni për këtë në Twitter”.

I made an offer https://t.co/VvreuPMeLu — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022

Megjithatë, me rastin e parave “të çmendura” që Musk jep për Twitter, ‘Front Office Sports’ kërkoi dhe zbuloi se – sipas Forbes – njeriu më i pasur në planet me një pasuri që arrin 267 miliardë dollarë, mund t’i përdorte këto para për të blerë 12 ekipe të NBA!

Ekipet janë: Knicks, Warriors, Lakers, Bulls, Celtics, Clippers, Rockets, Nets, Mavericks, Raptors, Sixers dhe Heats.