Pushtimi i Ukrainës/ Blinken: Lufta mund të zgjasë deri në fund të vitit 2022

Një parashikim i errët për luftën në Ukrainë është bërë nga Sekretari Amerikan i Shtetit, Anthony Blinken, duke folur me liderët evropianë. Sipas CNN, ai vlerësoi se konflikti që tashmë ka kushtuar jetën e mijëra civilëve, do të zgjasë edhe shumë muaj të tjerë, veçanërisht deri në fund të vitit 2022.





Sipas mediave amerikane, dy zyrtarë evropianë vlerësuan se lufta nuk do të përfundonte në një kohë të shkurtër, ndërsa dy të tjerë thanë se luftimet në Ukrainën lindore mund të vazhdojnë edhe për katër deri në gjashtë muaj.

Një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit konfirmoi shqetësimet e Blinken për jetëgjatësinë e luftës në Ukrainë, por theksoi se Sekretari amerikan i Shtetit po punonte për një armëpushim.

Stafi i Biden-it është thellësisht i shqetësuar se nuk “sheh” një armëpushim në horizont dhe në të njëjtën kohë Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i SHBA-së, Jake Sullivan tha në një konferencë shtypi më 4 prill se lufta në Ukrainë është çështje javësh.

Rusët paralajmërojnë për pasoja të padëshiruara nëse SHBA-të vazhdojnë të pajisin Zelensky

Rusia ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara se do të ketë “pasoja të paparashikuara” nëse Uashingtoni vazhdon të furnizojë me armë Ukrainën, sipas një raporti të Washington Post.

“Ne i bëjmë thirrje Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj që të ndalojnë militarizimin e papërgjegjshëm të Ukrainës, i cili ka pasoja të padëshiruara për sigurinë rajonale dhe globale”, citoi gazeta të thoshte Rusia në një deklaratë dërguar Shteteve të Bashkuara.

Paralajmërimi i ashpër i Moskës për Uashingtonin vjen vetëm disa orë pas fundosjes së anijes ruse të Detit të Zi “Moskva”, pas sulmit “kirurgjik” me raketa të forcave të armatosura ukrainase dhe dy ditë pas njoftimit të presidentit amerikan Joe Biden se SHBA do të japë ndihmë të re ushtarake për Ukrainën, me një buxhet prej 800 milionë dollarësh.

Pardje, zëvendësministri i Jashtëm rus Sergei Ryabkov, në një intervistë për agjencinë e lajmeve TASS, kishte deklaruar se Rusia do t’i konsideronte si objektiva legjitime ushtarake automjetet e SHBA-së dhe NATO-s që transportonin armë në territorin ukrainas.