Seria A/ Milani mundi Genovan 2-0 dhe kalon Interin në krye të renditjes- Si paraqitet renditja e skuadrave

Për pak kohë, Milani lejoi rivalin brenda një qyteti, Interin të jetë në krye të renditjes, pasi me golat e Leaos dhe Mesaia në “San Siro” mbizotëroi me rezultatin 2-0 dhe u rikthye në krye të Serisë A , ku do të mbetet pavarësisht se çfarë do të bëjë Napoli në derbin me Romën.





Goli i shpejtë i “rossonerëve” nga sulmuesi portugez i ndihmoi shumë ata për të menaxhuar siç duhet ndeshjen dhe pavarësisht përpjekjeve të vendasve për të arritur në barazim, ata morën fitoren e madhe (që u “vulos” nga Mesaias në 87′ ) dhe nuk i lejoi të merrnin frymë lehtësisht.

Më herët Interi ka mposhtur 3-1 në “Alberto Pico”. Zëvendësimet e Simone Inzaghit, Lautaro Martines dhe Alexis Sanchez, i dhanë “tre pikët” Interit, pasi argjentinasi shënoi 2-0, trembëdhjetë minuta pas hyrjes në fushë dhe kiliani “vulosi” “tre pikët” në 90 miunuta

Rezultatet dhe golashënuesit

Spezia-Inter 1-3 (88′ Maggiore – 31′ Brozovic, 73′ Martinenez, 90′ + 4 Sanchez)

Milan-Genova 2-0 (11′ Leοo, 87′ Mesaias)

Cagliari-Sassuolo 16/4

Sampdoria-Salernitana / 4

Udinese-Empoli 16/4

Fiorentina-Venezia 16/4

Juventus-Bologna 16/4

Lazio-Torino 16/4

Napoli-Roma 18/4

Atalanta-Verona 18/4

REZULTATE (në 32 ndeshje)

Milan 71 -33a.

Inter 69

Napoli 66

Juventus 62

Roma 57

Lazio 55

Fiorentina 53 -31a.

Atalanta 51 -31c.

Sassuolo 46

Verona 45

Torino 39 -31c.

Bolonja 37 -31c.

Udinese 36 -30c.

Empoli 34

Spezia 33 -33a.

Sampdoria 29

Cagliari 25

Venecia 22 -31c.

Genova 22 -33a.

Salernitana 16 -30a.