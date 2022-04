Si do të vdesësh, me karrige elektrike apo me pushkatim, të dënuarit me vdekje në SHBA i jepen tetë ditë kohë për të vendosur (Video)

Një të dënuari me vdekje në Karolinën e Jugut i është dhënë afat tetë ditë për të vendosur se si do të dëshironte të vdiste. Opsionet që ai kishte, ishin skuadra ekzekutive dhe karrigia elektrike.





Richard Moore, 57 vjeç, vendosi për metodën ekzekutive, sipas The Independent. Kjo do të thotë se ai do të jetë një nga të parët që do të vdesë sipas protokollit të ri të ekzekutimit të Karolinës së Jugut. Sipas kësaj, tre roje do të qëllojnë Moore, i cili do të mbajë një kapuç në kokë.

Ndërkohë, karrigia elektrike është përdorur në Karolinën e Jugut vetëm dy herë në 30 vitet e fundit. Moore u dënua me vdekje në vitin 2001. Dy vjet më parë, në vitin 1999, ai hyri në një dyqan ushqimesh në Karolinën e Jugut me qëllimin për të vjedhur për të gjetur para për të marrë drogë.

Moore ishte i paarmatosur, por nëpunësi i dyqanit kishte një armë. Pas një sherri, Moore u qëllua në krah, por më pas arriti të merrte armën dhe të kthente zjarrin, duke plagosur për vdekje punonjësin në gjoks.

Duke komentuar dënimin me vdekje, familja e Moore tha se ishte e padrejtë, ndërsa avokati i tij ngriti një padi javën e kaluar, duke argumentuar se klienti i tij “po përballej me një dënim të ashpër dhe të pazakontë” .

“Karrigia elektrike dhe metoda ekzekutive janë metoda të vjetruara dhe barbare që pothuajse të gjitha juridiksionet amerikane e kanë lënë pas”, komentoi avokati. Moore nuk mund të apelojë më dhe nëse nuk ka ndërhyrje gjyqësore, ai do të ekzekutohet më 29 prill.