Sulmohet Policia e Kosovës në veri/ Ministri i Brendshëm jep detaje për autorët: Akt terrorist

Ministri i Punëve të Brendshme në Kosovë, Xhelal Sveçla, ka thënë se të premten, 15 prill, është sulmuar Policia e Kosovës në veri të vendit, teksa është nisur për të marrë detyrën në pikat kufitare.

“Sot rreth orës 7:40 ka ndodhur një sulm ndaj Policisë së Kosovës, e cila ka qenë duke shkuar për të nisur ndërrimin në pikat kufitare. Ky sulm, tashmë i faktuar me granatë dore dhe AK-47, si një akt terrorist, është bërë me qëllim të frikësimit të zyrtarëve policorë, por edhe të gjithë qytetarëve të Kosovës”, ka thënë Sveçla në një konferencë të jashtëzakonshme, bashkë me Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Kosovës, Samedin Mehmeti.