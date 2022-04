Trazira në Suedi, 9 policë të plagosur në protestën e re të ekstremit të djathtë

Trazirat e dhunshme shpërthyen në qytetin qendror suedez të Orebro të premten, ndërsa protestuesit sulmuan policinë në vazhdën e një demonstrate të planifikuar ekstremiste të ekstremit të djathtë.

Policia raportoi në faqen e saj të internetit se katër makina policie u dogjën dhe të paktën nëntë policë dhe një person privat u plagosën pasi protestuesit hodhën gurë dhe grupe të mëdha sulmuan brigjet e policisë ku dhe hoqën barrikadat.

Demonstrata, e cila kishte marrë leje nga policia, u organizua nga Rasmus Palundan, lideri i partisë daneze të ekstremit të djathtë, ‘Linja e Fortë’.

Live from Örebro just moments ago. Paludan is not even in the centre of Örebro. Police cars set on fire. pic.twitter.com/Hd2x2b09vp

— ʞɹɐɯpuᴉๅ ɹǝʇǝd (@peterlindmark) April 15, 2022