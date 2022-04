Arrestohet nga policia Albert Alterziu, përfundon në spital në gjendje kritike. Ishte dënuar për vrasje

Albert Alterziu, një emër i njohur për policinë është arrestuar nga policia e Elbasanit dhe ka përfunduasr në spital ku mësohet se ndodhet në gjendje kritike për jetën.





Korrespondenti i Gazetës Shqiptare konfirmoi se Alterziu rezultoi se vuan nga një sëmundje e rënde si edhe nga Covid-19.

Së fundmi ai ishte në kërkim për dhunë në familje.

Policia zyrtarisht njoftoi se: Më datë 15.04.2022 ora 21:00, u ndalua shtetasi në kërkim Albert Fadil Alterziu, banues në lagjen Shënkoll Elbasan, me arsim 12 klasë, sepse Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan me vendimin Nr.324 datë 06.05.2020, ka caktuar masën e sigurisë “Arrest me burg”, për veprën penale “Dhunë në familje”. Materialet u referuan në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Elbasan.

Alterziu ka qenë i dënuar për një vrasje që ka ndodhur në vitin 2001, kur ai ka qenë 15-vjeç. Asokohe ai u akuzua dhe dënua për vrasjen e bashkëmoshatarit të tij Elton Shuli.

Për vrasjen Alterziu u dënua me 10 vite burg, por bëri vetëm 7 për shkak të moshës minorene. Albert Terziu është plagosur edhe në vitin 2013 gjatë një konflikti me thika në qytetin e Elbasanit.

Ndërkohë qe katër vite me parë, në lokalin që kishte në bashkëpronësi me vëllezërit e tij në një nga zonat më të populluara të qytetit, iu hodh granate dhe mbeti i plagosur rëndë.

Siç thoshte Policia në 2018, Alterziu kishte qenë pranë derës së lokalit të tij kur një person i ka shkuar nga mbrapa dhe i ka hedhur te këmbët një granatë.