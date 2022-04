EMRI/ Mashtrime me kreditë, ishte dënuar me 6 vite burgim në Shqipëri! Ekstradohet nga Zvicra 48-vjeçari

Avni Buci është ekstraduar të shtunën nga Zvicra drejt vendit tonë, ku ishte në kërkim pasi kishte kryer në mënyrë të përsëritur krimin e mashtrimit me kreditë.





Policia zbulon se 48-vjeçari ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pas vendimit Gjykatës së Apelit Tiranë në vitin 2017, e cila e ka dënuar me 6 vjet burgim.

Ai akuzohet për veprat penale “Mashtrimi”, me pasoja të rënda, kryer më shumë se një herë dhe “Mashtrimi me kredi”.

Gjatë periudhës 2008-2011, në mënyrë të përsëritur, Buci ka përfituar shuma të konsiderueshme parash dhe automjete, duke mashtruar persona të ndryshëm fizikë dhe juridikë.

Njoftimi i policisë:

Vijon bashkëpunimi me homologët, për lokalizimin, kapjen dhe ekstradimin e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar.

Ekstradohet nga Zvicra drejt vendit tonë, një shtetas shqiptar i shpallur në kërkim për mashtrim me pasoja të rënda, të kryer në mënyrë të përsëritur.

Nga Zyra Qendrore Interpol Tirana, falë bashkëpunimit me homologët zviceranë, u bë ekstradimi nga Zvicra drejt vendit tonë, i shtetasit:

Avni Buci, 48 vjeç.

Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar, në bazë të vendimit penal të datës 21.06.2017, të Gjykatës së Apelit Tiranë, e cila e ka dënuar ketë shtetas, me 6 vjet burgim, për veprat penale “Mashtrimi”, me pasoja të rënda, kryer më shumë se një herë dhe “Mashtrimi me kredi”.

Shtetasi Avni Buci, gjatë periudhës 2008-2011, në mënyrë të përsëritur, ka përfituar shuma të konsiderueshme parash dhe automjete, duke mashtruar persona të ndryshëm fizikë dhe juridikë.