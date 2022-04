Klopp bëhet nostalgjik: Shikohem në pasqyrë dhe ndoshta ishin shumë më intensive 6 vitet e mia në Liverpool

Askush nuk është i njëjtë me gjashtë vite diferencë, si nga ana vizuale ashtu edhe nga brenda. Dhe idealja do të jetë të kuptosh se sa shumë ka evoluar dhe përmirësuar me kalimin e kohës për sa i përket mënyrës së të menduarit, qetësisë dhe perceptimeve.

Klopp mund të thotë se me siguri mendja e tij është fermentuar shumë më tepër gjatë kohës që ka qenë në drejtimin teknik të Liverpool-it, megjithatë gjashtë vitet që ka qenë në Merseyside e kanë detyruar të shfaqet.

Siç deklaroi në konferencën për shtyp në kuadër të gjysmëfinales së Kupës me Cityn në “Wembley”: “Shikohem në pasqyrë, shoh si isha pesë vite më parë dhe e kuptoj që i gjithë ky sezon është ndoshta nën presion”.

Klopp:

“I’ve seen a picture of me in 2015 when I arrived and unfortunately I see myself in the mirror every day, obviously the last 6 years were intense!” pic.twitter.com/prECl9brMY

— The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) April 15, 2022