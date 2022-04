Komisioni i Rithemelimit refuzoi platformën e mbështetur nga 32 deputetët e PD-së, Alibeaj: Ndjekin verbazi udhëzimet e idhujve!

Kreu i Grupit Parlamentar të PD-së, Enkejeld Alibeaj ka reaguar pasi Komisioni i Rithemelimit ka refuzuar kërkesën për bashkim te prezantuar ditën e sotme e cila kishte shumicën e deputeteve ne mbështetje.





Më herët, deputeti Flamur Noka deklaroi se “askush nuk mundet më të manipulojë me firma fiktive vullnetin e deputetëve dhe grupit parlamentar të PD. Koha e përjashtimeve ka përfunduar dhe bashkë me të dhe koha kur vullneti i shumicës injorohej”.

Në një konferencë nga selia blu, ai është shprehur kundër ndalimit të procesit zgjedhor që ka nisur në bazë, dhe bashkimi i demokratëve vjen vetëm përmes votës së lirë, dhe procesi i nisur nga Komisioni i Rithemelimit nuk do të ndalojë.

Gjithashtu, Noka përsëriti thirrjet se në datën 30 Prill do të mbahet Kuvendi Kombëtar i PD-së, ku sipas tij të gjithë janë të ftuar që të flasin hapur.

Reagimi

Refuzimi i paralajmëruar i kërkesës së shumicës dërrmuese të Grupit Parlamentar për bashkim, vijimi me agjenden e parapërcaktuar si dhe mungesa e një reflektimi për situatën ku ndodhet sot PD është dëshmi e qartë e faktit se kujt grupim i interesojnë demokratët dhe kush priret të ndjekë verbazi udhëzimet e idhujve.

32 deputete te grupit parlamentar te PD jane jo vetem vota por dhe zeri i demokrateve qe sot me shume se kurre duan te ndalet procesi i percarjes dhe te nise bashkimi i vertete. Jo me fjale por me vepra konkrete, ne cdo qelize te partise dhe jo vetem ne zyrat e selise qendrore. Deputetët e PD duhet ti shërbejnë vetëm interesit të demokratëve dhe interesi i tyre është bashkimi dhe forcimi i PD. Koha për të ndalur rrugën e përçarjes që i shërben vetëm Edi Ramës është tani. Koha për të treguar maturi dhe përgjegjshmëri ështe tani.