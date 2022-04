Lufta Rusi-Ukrainë: çfarë dimë në ditën e 52 të pushtimit

Lufta në Ukrainë ka hyrë në ditën e saj të 52. Shumë viktima janë shkaktuar dhe të dyja vendet fajësojnë njëra tjetrën për këtë tragjedi. Por si paraqitet situata e luftës deri me sot.





Kapiteni i luftanijes ruse Moskva është vrarë gjatë sulmit që e fundosi atë, ka pohuar Ukraina. Anton Gerashchenko, një këshilltar i ministrisë së punëve të brendshme të Kievit, tha se Anton Kuprin vdiq gjatë një shpërthimi dhe zjarri në bordin e anijes.

Ukraina tani po përgatitet për sulme hakmarrëse në fundosjen e Moskës. Inteligjenca perëndimore ka vërtetuar rrëfimin e Ukrainës se dy nga raketat e saj fundosën anijen luftarake, megjithëse Rusia ka dhënë një shpjegim alternativ. Sulmet ruse kishin në shënjestër fabrikën pranë Kievit, ku prodhoheshin raketat ukrainase të përdorura për të fundosur anijen.

Më shumë se 900 trupa civilë janë zbuluar në rajonin përreth Kievit pas tërheqjes së forcave ruse, tha policia lokale. Pothuajse të gjithë u qëlluan për vdekje, që tregon për ekzekutimin gjatë pushtimit rus. Numri i tyre ishte shumë më i madh nga sa mendohej më parë. Në Kharkiv, zyrtarët thanë gjithashtu se 10 persona, duke përfshirë një foshnjë, u vranë dhe 35 u plagosën pas sulmeve ajrore ruse.

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskiy, së fundi i bëri një apel të drejtpërdrejtë homologut të tij amerikan, Joe Biden, që Uashingtoni të caktojë Rusinë një “shtet sponsor i terrorizmit”. Lajmin e raportoi fillimisht Washington Post. Do të ishte një sanksion i rrallë dhe radikal. Por Zelenskiy ka qenë i vendosur në ushtrimin e presionit ndaj perëndimit për të ndihmuar në rezistencën e Ukrainës ndaj pushtimit të Rusisë.

Në fjalimin e tij të fundit, Zelenskiy edhe një herë kërkoi më shumë armë dhe më shumë sanksione – kështu që lufta mund të përfundojë më shpejt. Zelenskiy foli gjithashtu për një kthim në “jetën normale” në disa pjesë të vendit – ose përpjekjet për të rifituar normalitetin mes tragjedisë. Në pjesë të Ukrainës, Zelenskiy vuri në dukje se katër të pestat e ndërmarrjeve ukrainase janë kthyer për të punuar në zona të sigurta.

Suedia dhe Finlanda thonë se po diskutojnë anëtarësimin në NATO. Tytti Tuppurainen, ministrja e Finlandës për Çështjet Evropiane, tha: “Populli i Finlandës duket se tashmë e ka vendosur”. Ajo shtoi se vendimi ishte “shumë i mundshëm”, por “i pa marrë ende” në pritje të diskutimeve në parlament.

I tejkaluar me armë, i numëruar dhe i rrethuar nga forcat ruse, një nga fabrikat më të mëdha metalurgjike të Evropës është kthyer në redobent të Mariupolit. Fabrika është “një hapësirë ​​e madhe” në të cilën rusët “thjesht nuk mund të gjejnë” forcat ukrainase, tha për Reuters Oleh Zhdanov – një analist ushtarak me bazë në Kiev.

Rusia kërcënoi se do të intensifikojë sulmet e saj në Kiev nëse forcat ukrainase kryejnë ndonjë operacion në territorin rus. Një zëdhënës i ministrisë së mbrojtjes së Moskës tha: “Numri dhe shkalla e sulmeve me raketa kundër objektivave në Kiev do të rritet në përgjigje të regjimit nacionalist të Kievit që kryen çdo sulm të natyrës terroriste ose sabotim në territorin rus”.

Rusia ka caktuar gazetarin e YouTuber Yury Dud dhe analisten politike Ekaterina Schulmann si “agjentë të huaj”, një vazhdim i goditjes së Moskës ndaj atyre që kritikojnë qeverinë brenda vendit. Dud dhe Schulmann kanë qenë të dy publikisht kritikë ndaj pushtimit rus të Ukrainës.