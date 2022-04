Plumbat për pak sa nuk i morën jetën/ Zbardhet dëshmia e Orlando Paplekaj: Një makinë më doli para dhe hapi zjarr

Orland Paplekaj, djali i policit të rendit në Durrës, Prel Paplekaj, i ka shpëtuar mrekullisht një atentati mesditën e sotme në rrugën dytësore në Shijak. 31-vjeçari, i cili po udhëtonte me një kamionçine, është qëlluar nga një makinë tip ‘Golf’ dhe për pasojë ka humbur kontrollin e drejtimit të mjetit dhe ka dalë nga rruga, por nuk ka pasur dëmtime fizike. Orland Paplekaj, thonë burime për Gazeta Shqiptare, punonte si shpërndarës i bombolave të gazit.





Në dëshminë e tij, Orland Paplekaj, nuk ka dhënë shumë detaje në lidhje me autorët, por ka treguar se një automjet i ka dalë parë dhe kanë hapur zjarr ndaj makinës së tij. Orland Paplekaj mësohet se ka punuar si roje në disa kompani si dhe ka qenë edhe punonjës i Policisë së Shtetit.

Prel Paplekaj, është polici i rendit në Durrës dhe është në prag të pensionit. Ato banojnë në lagjen 15 të Porto Romanos, ndërsa kanë ardhur në Durrës pas vitit 1991 nga Tropoja. Në Policinë e Durrësit e përjashtojnë pistën e atentatit si shkak të goditjes për shkak të detyrës së të atit.

Ende nuk dihen motivet e këtij atentati, ndërkohë që policia ka ngritur disa postblloqe në zonë, me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorëve.

Paplekaj thotë se me dolën përpara dhe qëlluan në drejtim të kamionçinës. Kamioncinën se ka kap asnjë plumb.

Djali: Nuk kam probleme me asnjë person. Unë prej një muaji kam nis punë te kompania dhe shpërndaj bombola oksigjeni nëpër institucione të ndryshme dhe biznese. Skam lidhje me njerëzit as me pagesa asgjë. As probleme personale apo familjare nuk kam”.

Deri tani policia ka gjetur tre gëzhoja në tokë.