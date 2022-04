“Ramën e kanë marrë me forcë!”/ Incidenti për maskën në avion, Berisha zbulon mesazhin e dëshmitarit okular

Detaje të reja kanë dalë në dritë në lidhje me incidentin e kryeministrit Edi Rama, i cili u nxor jashtë avionit për shkak se nuk pranoi të vendoste maskën gjatë periudhës së pndemisë në fluturimin e Lufthansa-s nga Gjermania për në SHBA.

Këtë herë, hollësitë janë bërë publike nga ish-kryeministri Sali Berisha. Ky i fundit ka bërë publik mesazhin e dikujt që pretendon se Rama është nxjerrë me forcë nga avioni dhe se ngjarja ka qenë me keq se çfarë është transmetuar në media.

Postimi i plotë:

Dëshmi të reja mbi nxjerrjen me force nga policia të Ramës nga avioni i Lufthansës!

Dëshmitaret e ngjarjes që udhëtonin me Ramën provojnë se Fuga dhe Spiropali gënjejnë.

Ata dëshmojnë se Rama u nxor forcërisht përkrahesh nga policia gjermane nga avioni i Lufthansës në Frankfurt.

Lexoni mesazhet e dëshmitareve të ngjarjes! sb

Përshendetje Doktor!

Të pata shkruar për incidentin që shkaktoi Rama në Frankfurt gjatë rrugës së tij për në Michigan. Një çift i vjetër, burrë dhe grua, të afërm të mi e kanë parë me sytë e tyre ngjarjen. Ata thonë ngjarja ka qenë më keq seç transmetohet. Ramën e kanë marrë me forcë nga krahët dhe e kane nxjerrë jashtë. Mund te shikoni mesazhin me poshtë që ju kam dërguar me datën 6 dhjetor.

Me fal per shqetësimin.

6 Dhjetor 2021

Skandal i kryeministrit Rama :

Në Frankfurt, gjatë udhëtimit për në Michigan më 3 dhjetor, Edi Ramën dhe krejt stafin i kanë nxjerre jashtë nga avioni pasi kanë refuzuar të vendosin maskat. Avioni është nisur me 2 orë vonesë për arsye të refuzimit të Ramës për të vënë maskën. Kanë ardhur policë të armatosur dhe i kanë nxjerrë jashtë me forcë dhe nuk janë lejuar të futen në avion. Për këtë arsye Rama nuk arriti të merrte pjesë në darkën e rezervuar në Restorantin Besa në Detroit ku e prisnin një numër i madh protestuesish. Rama dhe stafi, kanë marrë një avion tjetër atë natë jo për në Detroit por në Ëashington DC. Rama mbërriti në Michigan të nesërmen në mëngjes. Kjo ngjarje është e dëshmuar nga dëshmitarë që i njoh dhe kanë qenë në atë avion.

Ndoshta një gazetar mund ta verifikojë me linjat ajrore.