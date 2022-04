Shitja e Milanit po bëhet realitet, zbulohet shifra dhe data e mbylljes së marrëveshjes

Milani do të ndryshojë pronarë pa u mbyllur sezoni aktual në Itali. Për këtë janë të bindura mediat ndërkombëtare të cilat kanë zbuluar edhe detajet e transferimit të pronësisë nga fondi “Elliot” te ai “Investcorp”.





Fondi me qendër në Bahrein, ka bërë gati një ofertë të ndjeshme ekonomike që sigurisht do të lumturonte pronarët aktualë të Milanit të cilët kanë shpenzuar gjysmën e kësaj shifre. Oferta sipas “Eurosport” është 1,1 miliard euro, ndërsa data e transferimit të paketës së aksioneve që kontrollojnë klubin do të bëhet më 4 maj.

Faza e vlerësimit të aseteve është mbyllur dhe pronarët e ardhshëm janë ende në diskutime për stadiumin e ri. Duke parë se komuna e Milanos ka ende pasiguri nëse duhet shembur apo jo impianti i “San Siro”, atëherë po shihen zona të tjera për të ndërtuar një impiant modern.