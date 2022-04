Zgjedhjet për kryetar të PD-së në Elbasan, shtyhet afati i mbylljes së qendrës së votimit

Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale të Partisë Demokratike po zhvillon këtë të shtunë zgjedhjet për Kryetar në 8 degë të PD-së.





Procesi i votimit do të hapet në orën 8:00 e do të mbyllet në orën 18:00. Në rast se në Qendrat e Votimit do të ketë ende votues, procesi do të vijojë edhe pas orës 18.00, deri kur edhe anëtari i fundit i PD së degës përkatëse të ketë votuar. Për shtyrjen e votimit do të njoftohet Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale.

Gazeta Shqiptare mëson se Komisioni zgjedhor në PD Elbasan ka vendosur shtyrjen e afatit të mbylljes së QV për zgjedhjet për kryetar të PD-së, dega Elbasan .

Nisur nga rradha e qytetarëve, ky komision ka vendosur që mbyllja e qv te bëhet në oren 18:00.

Kandidatët e për Kryetar dege dhe Qendrat e votimit janë si më poshtë vijon:

PD dega Kuçovë

Nerjan Dine Pasho Myslim Isuf Haxhi

PD dega Skrapar

Besnik Ali Osmani Hajredin Lahe Bakiasi

PD Dega Elbasan

Blendi Ferdinand Himci Eliona Hetem Gremi Elior Flamur Vila Klodiana Ilir Capja Sonila Maksim Daiu

PD Dega Tropojë

Besnik Xhafer Dushaj Feride Rexhep Rrahmanaj Ram Bajram Oruci

PD Dega 6 Tiranë

Alban Feko Hoxhaj Onelda Gjin Zefi

PD Dega 10

Andi Gani Beliu Ilir Halit Stojku Shkëlqim Muharrem Spaho Xhulia Aranit Xhekaj

PD Dega 11 Tiranë

Arbër Ded Qehaja Shkëlzen Mark Mustafaj Ahmet Ali Meshi Mërgim Nazmi Hoxha

PD Dega 16 Tiranë

Eduard Gani Rexha Ilir Lush Zmalaj Kujtim Veli Kola

Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale fton të gjithë anëtarët e PD të degëve të sipërpërmendura të bëhen pjesë e procesit të votimit për zgjedhjen e Kryetarit të degës së tyre sipas parimit “një anëtar një votë”, për një Parti Demokratike më të bashkuar, më të forte e më të hapur.