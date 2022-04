Osmani për median spanjolle: Përmes destabilizimit të Ballkanit, Putin do t’ia mësyjë Evropës

Presidenti rus Vladimir Putin do të kërkojë të përdorë Serbinë për të destabilizuar Ballkanin dhe, bashkë me të, të gjithë Evropën Perëndimore, në një sulm ndaj vlerave demokratike të Bashkimit Evropian (BE). Kështu paralajmëron presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, në një intervistë dhënë për median spanjolle Efe nga Prishtina, në të cilën bën thirrje që shteti i saj, të njihet nga të gjitha vendet evropiane dhe të Amerikës Latine.





Kosova u bë e pavarur në vitin 2008, pas një dekade administrimi të OKB-së pas ndërhyrjes së NATO-s kundër Serbisë, e cila nën presidentin autoritar Sloboban Millosheviç kishte shtypur shqiptarët kosovarë etnikë.

Kjo ndërhyrje e Aleancës, pa miratimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, përdoret tani nga Rusia për të justifikuar pushtimin e saj në Ukrainë, ku synon të “denazifikojë” vendin dhe të ndalojë një “gjenocid” të supozuar të popullatës rusisht-folëse.

Osmani e përshkruan këtë krahasim rus thjesht si “propagandë” dhe kujton se rreth 13,000 njerëz u vranë në Kosovë para ndërhyrjes së NATO-s, me shumicën e popullsisë të zhvendosur nga kërcënimi i spastrimit etnik.

“Nëse ka diçka për të krahasuar në këto dy luftëra, janë veprimet e Millosheviqit me veprimet e Putinit”, thotë Osmani, 39 vjeç, e cili është presidentja e Kosovës që nga viti 2021.

Kështu, në të njëjtën mënyrë që Millosheviqi u bë i njohur si “kasapi i Ballkanit”, “Putini është tani kasapi i demokracisë”, sepse ai jo vetëm kërkon të dominojë Ukrainën, por “të shkatërrojë mënyrën tonë demokratike të jetesës”, paralajmëron ajo.

Presidentja është e alarmuar nga rritja e mundshme e tensioneve në Ballkan, ku Serbia është aleate e Rusisë.

DESTABILIZIMI I BALLKANIT

“Pa dyshim, Putini do të përpiqet të përdorë Serbinë për të destabilizuar rajonin tonë, sepse përmes rajonit tonë ai dëshiron të arrijë Evropën”, thotë ai.

Serbia, Bosnja Hercegovina fqinje dhe Kosova janë të vetmet vende në rajon që nuk janë pjesë e NATO-s. Në Bosnje dhe Kosovë ka kontigjente nga Bashkimi Evropian dhe Aleanca për të siguruar stabilitet.

Ruajtja e paqes dhe stabilitetit në Ballkan “do të thotë ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në gjithë kontinentin evropian”, thotë Osmani, duke kujtuar se Serbia ka kryer dhjetëra stërvitje ushtarake me Rusinë muajt e fundit.

“Ne mbetemi mjaft të shqetësuar se Serbia ka rritur sasinë e armëve që po blen dhe kjo tregon synimet e saj në rajon”, thotë ajo, duke iu referuar mbërritjes së fundit në Beograd të një sistemi modern kundërajror kinez.

Për të garantuar sigurinë e saj, Kosova ka pothuajse 4000 ushtarë ndërkombëtarë në territorin e saj, shumica e të cilëve nga NATO, edhe pse vendi i vogël me më pak se dy milionë banorë, shpreson që së shpejti të jetë në gjendje t’i bashkohet Aleancës.

HYRJA NË NATO

“Mendoj se anëtarësimi në NATO është vendimtar. Dua t’u bëj një apel katër anëtarëve të NATO-s që ende nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë këtë, sepse ne nuk duhet të vazhdojmë ta shohim këtë vetëm nga pikëpamja e politikës së brendshme”, thekson Osmani në lidhje me Spanjën, Greqinë, Sllovakinë dhe Rumaninë.

Gjithsej 117 shtete e kanë njohur Kosovën si shtet të pavarur deri më tani, ndonëse u mungojnë jo vetëm pesë vende të BE-së, por edhe Kina, Rusia, India dhe shumica e vendeve të Amerikës Latine, si Argjentina dhe Brazili.

“Ka ardhur koha që vendet që kanë hezituar deri më tani ta marrin atë vendim të guximshëm dhe t’u tregojnë autokratëve në mbarë botën se vendet demokratike qëndrojnë të bashkuara përballë tiranisë dhe autokracisë”, thotë Osmani.

“Kosova nuk krijon precedent të rrezikshëm për asgjë dhe askënd, përkundrazi”, shton ajo.

Osmani kujton se Spanja argumentoi se do ta njihte Kosovën vetëm nëse Drejtësia Ndërkombëtare miratonte pavarësinë e vendit, gjë që ndodhi në vitin 2012, por Madridi ende nuk e pranon sovranitetin e Kosovës.

“Unë mendoj se nuk ka asnjë arsye që Spanja të frikësohet se rasti i Kosovës mund të shërbejë si precedent”, thotë ajo.

“Është koha që Spanja të bëjë një dallim të qartë mes çështjeve të brendshme që mund të ketë nga njëra anë dhe asaj që bëri Serbia, Millosheviçit në anën tjetër. Nuk duhet krahasuar me një regjim gjenocidal, sepse ajo që ndodhi në Kosovë janë dekada represion dhe një regjim i ngjashëm me ‘aparteidin’”, kujton Osmani.

Sa i përket qëndrimit “neutral” të Serbisë përballë agresionit rus ndaj Ukrainës, presidenti kosovar kërkon që BE-ja ta marrë parasysh qëndrimin serb.

“Ata nuk mund të thonë se janë pro-evropianë, por, në të njëjtën kohë, me veprimet e tyre janë pro Putinit. Ata nuk mund të ecin në dy rrugë në të njëjtën kohë. Ata duhet të zgjedhin njërën, ose BE-në ose Rusinë“, thotë Osmani për aspiratat serbe për të hyrë në bllokun e komunitetit.

Serbia ka negociuar hyrjen e saj në BE që nga viti 2012, ndonëse procesi është i ngecur dhe Beogradi nuk duket i gatshëm të përafrojë politikën e saj të jashtme me atë të BE-së.

Presidenti rithekson planet e qeverisë së Kosovës për të kërkuar këtë vit, siç sapo kanë bërë Gjeorgjia dhe Moldavia, anëtarësimin në BE, pavarësisht se në të kaluarën disa vende të bllokut kërkuan ndalimin e zgjerimeve.

“Sa më pak perspektiva të ketë Ballkani Perëndimor për t’u anëtarësuar në BE, aq më shumë ndikim do të ketë Putin”, përfundon Osmani. /Express