Policia shmang tragjedinë brenda familjes në Tiranë/ Dhunoi dhe kërcënoi dy motrat dhe babanë me thikë, arrestohet 30-vjeçari! (EMRI)

Policia e Tiranës ka bërë të mundur parandalimin e një ngjarjeje të rëndë kriminale brenda familjes, teksa ka vënë në pranga një 30-vjeçar të identifikuar si Armir Lleshi.





Arrestimi i të riut erdhi sepse, sipas bluve të kryeqytetit, ai ka kërcënuar me thikë dy motrat e tij dhe babanë. Policia bën me dije po ashtu se ai ushtronte dhunë fizike të vazhdueshme ndaj tyre ndërsa i kërcënonte me mjet prerës.