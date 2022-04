Sulmoi barbarisht me levë kancelarin e Gjykatës së Elbasanit në mes të qytetit, zbulohet njëri prej autorëve (EMRI)

ELBASAN- Ledion Sulkuqi, kancelari i Gjykatës së Elbasanit u sulmua barbarisht me levë një javë më parë në mes të qytetit. Gazeta Shqiptare mësoi se 51-vjeçari, sapo ishte çuar nga një bar kafe në hyrje të lagjes Muzelale Kala, ekzaktësisht vetëm 100 metra larg drejtorisë së Policisë. Burimet gjithashtu thanë se Sulkuqi është qëlluar me levë disa herë në trup nga persona të paidentifikuar. Pas këtij konstatimi, autoritetet ndërhynë menjëherë për të hetuar mbi shkaqet që sollën ngjarjen e rëndë, por 51-vjeçari refuzoi ti rrëfehej policisë.





Pas hetimeve të bëra nga grupi hetimor rezultoi se njëri prej autorëve ishte Osama Gashi, i cili është shpallur në kërkim nga blutë. Policia arriti të siguronte autorin pasi mundësuan kamerat e rrugës dhe bizneseve në vendngjarje.

Autoritetet e Elbasanit po punojnë për zbulimin e autorëve të tjerë të përfshirë në ngjarjen e rëndë.

Ndonëse policia e Elbasanit ka dyshime se sulmi ndaj zyrtarit ka ndodhur për shkak të detyrës, nuk përjashton pistën që kancelari të jetë qëlluar edhe për arsye personale ndaj është duke vijuar hetimet mbi ngjarjen.

Një burim i cili ka parë nga afër ngjarjen sqaron se dy personat kane parkuar mjetin në hyrje të rrugës “Egnatia”. Me hap të shpejtë kanë arritur 51-vjecarin dhe kanë nisur ta godasin menjëherë me sende të forta në kokë dhe trup duke i lënë plagë të rënda. Më pas me shpejtësi i janë drejtuar mjetit duke u larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes.