‘Urbi et Orbi’, Papa në mesazhin për ‘qytetin dhe botën’: Të mos mësohemi me luftën. Liderët të marrin vendime të forta!

Papa Françesku shpall mesazhin e gëzueshëm të Pashkëve, se Jezusi, i Kryqëzuari, është ringjallur. Në mesazhin e tij ‘urbi et Orbi’, ai kujton viktimat e luftës, të gjithë ata që vuajnë nëpër botë dhe apelon për paqe.





Papa Françesku kryesoi festimet e Pashkëve në sheshin e Shën Pjetrit të mbushur me diell dhe lule, i mbushur me pelegrinët në një mënyrë të paparë që përpara pandemisë. Një shfaqje e shkëlqyer me dyzet mijë lule dhe bimë e ktheu sheshin e Shën Pjetrit në një kopsht falë dhuratës vjetore nga luleshitës nga Holanda.

Pas liturgjisë së Vigjiljes së Pashkëve në Bazilikën e Shën Pjetrit mbrëmjen e djeshme, të dielën e Pashkëve, Papa kryesoi meshën e Ditës së Pashkëve me rreth 100 mijë pelegrinë në shesh në një mëngjes të freskët pranveror. Ashtu si në vitet e mëparshme, Papa nuk mbajti një predikim, por foli në orën 12:00 kur dha mesazhin e tij tradicional të Pashkëve të ndjekur nga bekimi i tij “Urbi et Orbi” (për qytetin dhe botën).

Duke i uruar të gjithë të pranishmëve dhe pjesëmarrësve në mbarë botën nëpërmjet internetit, televizionit dhe radios Gëzuar Pashkët, Papa shpalli mesazhin e gëzueshëm të Pashkëve se, “Jezusi, i Kryqëzuari, u ringjall!”

“Qofshin të hapura zemrat tona me të vërtetë ndërsa mirëpresim mesazhin e Pashkëve, “Paqja qoftë me ju!”, nënvizoi Papa, veçanërisht në këto kohë ku po dëshmojmë të kundërtën, një Pashkë të shënuar nga lufta ku kaq shumë njerëz kanë vdekur dhe dhuna vazhdon.

“Ndërsa kujtojmë të gjithë vëllezërit dhe motrat tona që u është dashur të kërkojnë strehim nga bombat, ky realitet tragjik mund ta bëjë të vështirë të besosh vërtet se Jezusi është ringjallur me të vërtetë, se jeta e mposht vdekjen. Sot, më shumë se kurrë, dëgjojmë duke i bërë jehonë shpalljes së Pashkëve kaq të dashur për Lindjen e Krishterë: “Krishti u ringjall! Ai është ringjallur me të vërtetë!” Sot, më shumë se kurrë, kemi nevojë për të, në fund të një kreshmëje që është dukur e pafundme”. tha Papa.

“Paqja qoftë për Ukrainën e shkatërruar nga lufta”, u lut Papa dhe që “në këtë natë të tmerrshme vuajtjeje dhe vdekjeje, mund të shfaqet së shpejti një agim i ri shprese!” Ai tha se mban në zemër viktimat, miliona refugjatë, fëmijët jetimë, të moshuarit e mbetur për vete. Ai u bëri thirrje udhëheqësve që të dëgjojnë britmat e vuajtjeve të tyre dhe të marrin vendime në favor të paqes.