Votoi pro pezullimit nga Këshilli i të Drejtave të Njeriut në OKB, Vuçiç: Serbia do të ruajë miqësinë me Rusinë

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, ka deklaruar se vendi i tij do të ruaj miqësinë me Rusinë. Lajmin e ka bërë të ditur gjatë një takimi me ambasadorin e Rusisë, Aleksandar Bocan-Kharchenko.





“Në takim u bisedua për zhvillimin e mëtutjeshëm të marrëdhënieve dypalëshe serbo-ruse, duke përfshirë fushën e energjisë, me shpresën se së shpejti do të fillojnë bisedimet për sasitë, çmimet dhe kushtet e tjera të furnizimit me gaz”, thuhet në njoftimin e presidencës serbe.

Serbia, më herët ka reaguar kundër sanksioneve të BE ndaj Rusisë, megjithatë vendi votoi pro pezullimit të Rusisë nga Këshilli i të Drejtave të Njeriut në OKB.

Por pas kësaj vote, Serbia u kujdes të theksonte se kjo ndodhi për shkak se kishin qenë nën presion.