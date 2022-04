Zgjedhjet për krerët e degëve/ Komisioni i Rithemelimit: Procesi i votimit deri në 18:00 në këto qytete. Bëhuni pjesë për një parti më të bashkuar!

Komisioni i Rithemelimit ka dalë me një deklaratë në lidhje me procesin zgjedhor për krerët e degëve që zhvillohet sot në 18 qytete të ndryshme.





Në deklaratë thuhet se procesi do të zgjasë nga ora 8.00 deri në 18:00 dhe në rast se në qendrat e votimit do vazhdojnë të vijnë votues, procesi do të vijojë edhe përtej këtij orari.

Komisioni u bën thirrje anëtarëve të PD të bëhen pjesë e procesit të votimit për zgjedhjen e Kryetarit të degës së tyre sipas parimit “një anëtar një votë”.

Njoftimi

Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale të Partisë Demokratike njofton që ditën e djell, dt 17 prill 2022, do të zhvillohen zgjedhjet për Kryetar në 18 degë të PD.

Procesi i votimit është hapur në orën 8.00 e do të mbyllet në orën 18.00. Në rast se në Qendrat e Votimit do të ketë ende votues, procesi do të vijojë edhe pas orës 18.00, deri kur edhe anëtari i fundit i PD së degës përkatëse të ketë votuar. Për shtyrjen e votimit do të njoftohet Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale.

Degët ku sot zhvillohen zgjedhje janë si më poshtë vijon: Cërrik Patos Gjirokastër Përmet Këlcyrë Memaliaj Tepelenë Pogradec Kukës Has Tirana 3 Tirana 9 Tirana 13 Kamëz Kavajë Vlorë Delvinë Sarandë

Komisioni do të informojë në vijim për ecurinë e procesit zgjedhor. Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale fton të gjithë anëtarët e PD të degëve të sipërpërmendura të bëhen pjesë e procesit të votimit për zgjedhjen e Kryetarit të degës së tyre sipas parimit “një anëtar një votë”, për një Parti Demokratike më të bashkuar, më të fortë e më të hapur.