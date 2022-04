Çmimet e sufllaqes, sanduiçit rriten 15-19%, në byrektore 25%/ Shtrenjtim tjetër pritet pas muajit qershor

Çmimet e produkteve në fast food janë rritur nga 15 deri 19%. Rritje të çmimeve ka pasur edhe në dyqanet e byrektoreve. Çmimi i byrekut të vogël është shtrenjtuar 25%. Çmimet e dy operatorëve njëri në zonën e 9 -katesheve dhe një tjetër në zonën e ish Bllokut sipas konstatimit në terren të “Monitor” janë rritur 15,7% e sufllaqes gjiro me mish derri dhe pule, ku nga 190 ka arritur 220 lekë, hamburgeri nga 160 në 190 lekë (rritja 18,7%), doner nga 190 ka arritur në 220 lekë (15,7%), sanduiç nga 130 në 150 lekë (rritja 15,3%), hot-dog 190 lekë në 220 lekë (rritja 15,7%). Çmimet për produkte si patate të skuqura 150 lekë/racioni dhe i tostit të thjeshtë 100 lekë kanë mbetur të pandryshuara.

Enri Jahaj përfaqësues i Shoqatës të Bareve dhe Restoranteve tha për “Monitor” se rritja e çmimeve nuk është abuzive, por vjen nga shtimi i kostove. Jahaj paralajmëron se pas muajit qershor kur të nisë liberalizmi i tregut të energjisë, do të ketë tjetër rritje të çmimeve të produkteve fast food. Aktualisht rritja e çmimeve të ushqimit të shpejtë, sipas tij ka ndikuar për rënie të konsumit.

“Deri tani çmimet në dyqanet fast food kanë qenë shumë të lira, për çdo produkt mbi bazën e kostos operatorët fitonin 20 deri 40 lekë. Çmimi i sufllaqes në Greqi kushton nga 5 deri 12 euro, ndërsa në vendin e jo të origjinës varion me çmim nga 220 deri 280 lekë (sipas tipologjisë të produktit). Në Shqipëri ka shtrembërim të tregut dhe të çmimeve në raport me vendet e origjinës të ushqimit. Aktualisht shtrenjtimi i çmimit të vajit që përdoret në sasi të larta në këto biznese, miellit (që ka ndikuar në rritjen e çmimit të bukës dhe piteve që përdoren në këto produkte), domates, dyfishimi i çmimit të gazit dhe të energjisë ka rritur 40% kostot e kësaj industrie. Pritet që kostot të shtohen sërish me shtrenjtimin e çmimit të energjisë që do të ndodhë pas liberalizimit të tregut në muajin qershor. Kjo do të ndikojë në një tjetër rritje të çmimeve për produktet fast food”, pohon Jahaj.