“Duhet të shkojmë”, banorët e shtëpive të të moshuarve presin evakuimin në Donbas (Foto)

Në fshatin e përhumbur Chasiv Yar në Donbasin e kontrolluar ukrainas, rreth 30 të moshuar presin të evakuohen në Ukrainën perëndimore. Pothuajse të gjithë janë dëbuar nga shtëpitë e tyre për shkak të luftës në rajon, e cila është përkeqësuar që nga fillimi i pushtimit të plotë të Rusisë në muajin shkurt.





Të tre shtëpitë, të përdorura si shtëpi pleqsh, janë në një zonë të Ukrainës të rrethuar nga tre anët nga më shumë se 100,000 trupa ruse. Për momentin, jeta për banorët është relativisht e qetë. Por një betejë e madhe midis forcave ukrainase dhe ruse në të gjithë zonën pritet të fillojë në çdo moment.

“Pashë çfarë ndodhi në Debaltseve. Pashë trupat në rrugë dhe makinat e goditura”, tha Ievhen Tkachov, kreu i shtëpisë së të moshuarve, për një betejë të madhe midis forcave të mbështetura nga Ukrainës dhe Rusia që u zhvillua në fillim të vitit 2015.

“E di që nuk do të ketë ujë, drita, ngrohje, ilaçe. Ky lot do të bëhet varr masiv brenda pak ditësh”, tha Tkachov, duke iu referuar banorëve të tij të pambrojtur. “Duhet te ikim.”

Për më shumë se një dekadë, Tkachov dhe familja e tij, të cilët janë vendalinjë, kanë drejtuar projekte bamirësie për njerëzit e cenueshëm në rajonin e Donetsk. Ata filluan duke organizuar kampe verore për fëmijët që jetonin në shtëpitë shtetërore, më pas kaluan në punën me njerëz me varësi nga droga dhe alkooli. Shtëpia e të moshuarve që ata drejtojnë është pjesë e një Proliska, një rrjet projektesh bamirësie jopartiake të financuara pjesërisht nga Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët në gjashtë qytete të ndryshme në lindjen e vendit të kontrolluar nga Ukraina.

Kur filloi lufta në Donbas në vitin 2014, të moshuarit të detyruar të largoheshin nga shtëpitë e tyre të shkatërruara u kujdesën nga një kombinim i banorëve vendas, duke përfshirë bizneset dhe organizatat ndërkombëtare humanitare. Por ndërsa lufta në Ukrainë doli nga titujt kryesorë dhe paratë në rajon u rralluan, këta të moshuar e gjetën veten pa asnjë vend ku të shkonin, tha Tkachov.

“Çështja është se shteti ukrainas do të kujdeset vetëm për të moshuarit që nuk kanë të afërm”, tha Tkachov. Ai tha se shumica e fëmijëve të banorëve nuk donin të kujdeseshin për ta. “Fëmijët duhet të kalojnë një proces gjyqësor për të shkëputur lidhjet e tyre që shteti t’i marrë. Fëmijët ose janë të larguar ose e kanë shumë të vështirë emocionalisht”.

Në Chasiv Yar ka shtëpi të veçanta për burra dhe gra dhe një shtëpi e tretë që vepron si bujtinë. Disa nga banorët tashmë janë evakuuar.

Në shtëpinë e burrave, The Guardian foli me një të grua ve 84-vjeçare, Yevhen Kryvoshey, e cila u evakuua një muaj më parë nga Izyum. Izyum është një qytet afër Kharkivit që ka qenë në qendër të luftimeve të ashpra midis të dy palëve dhe është përshkruar nga autoritetet e qytetit si një Mariupol i dytë.

“Ata nuk kanë një libër vizitorësh, kështu që unë kam shkruar një përmbledhje vetë”, tha Kryvoshey, duke mbajtur një copë kartë ndërsa balanconte në një shkop me dorën tjetër. “Puna dhe mundi juaj do të qëndrojnë me mua për përjetësi. Nuk kam takuar kaq shumë vullnet të mirë gjatë gjithë jetës sime”, tha Kryvoshey.

Kryvoshey kishte hipur në një kamion nga ushtria ukrainase në mes të marsit dhe u largua, së bashku me 40 banorë të tjerë nga Izyum, në një kishë në rajonin verior të Donetskut. Ai e kaloi natën duke fjetur në një dyshek në dyshemenë e kishës. Pavarësisht moshës dhe brishtësisë së tij, ai nuk kishte ankesa. “Ishte komode, e pastër dhe e ngrohtë”.

“E vetmja gjë ishte kamioni i ushtrisë që u ndal papritur në udhëtimin tonë. Lëndova këmbën dhe humba protezat. Nuk ka askund të hapur për të marrë të reja”, tha Kryvoshey. Ai u ankua edhe për pasuritë që kishte lënë pas: “A e dinit që duhej të lija librat e mi të botimit të parë? Unë kisha një nga viti 1872”.

Jo të gjithë banorët janë aq optimistë sa Kryvoshey. Disa kanë shenja të demencës dhe rreth 10 persona janë të shtrirë në shtrat. Në shtëpinë e bujtinës, një burrë 80-vjeçar me origjinë nga Svitlodarsk, një qytet në vijën e frontit të Ukrainës lindore 2014-22, u evakuua më shumë se një vit më parë për shkak të luftimeve. Ai ndaloi së ngrëni nga stresi një muaj më parë, tha Tkachov. Trupi i tij është tharë dhe mezi është i dukshëm nën çarçafë.

Një grua tjetër, 72-vjeçarja Larysa Mochaleva shpërthen në lot sa herë që dëgjon të përmendet lufta. Kocka e kofshës së saj u thye tre javë më parë kur u fsheh nga granatimet në apartamentin e saj në një qytet tjetër të vijës së parë, Popasna. “[Popasana] nuk ekziston më”, tha Mochaleva.

Kur Mochaleva u evakuua, burri i saj mbeti pas. Ai mësoi vetëm rastësisht se ajo ishte në Chasiv Yar. Tani ajo jeton në shtëpinë e burrave. Djali i tyre, i cili iku nga një qytet tjetër në rajonin e Donetskut, do t’i marrë ata kur të evakuohen në Ukrainën perëndimore.

Kryetarët rajonalë në qytetet Kramatorsk dhe Slovyansk i thanë Observer se më shumë se 70% e banorëve janë larguar për të mos u kapur në betejë. Shumë nga ata që kanë mbetur, thanë kryetarët e bashkive, janë të moshuar që nuk kanë ku të shkojnë ose janë shumë të palëvizshëm për të udhëtuar.