Greqia, Qiproja dhe Malta nxjerrin ‘blof’ BE-në, bllokojnë sanksionet kundër anijeve në pronësi ruse

Qeveritë e Athinës, Nikosias dhe Valettës kanë bllokuar sanksionet që synojnë të ndalojnë anijet ruse ose ato me interesa ruse nga portet e BE-së, thekson EURACTIV Greqi.





Veçanërisht, Komisioni Evropian kishte propozuar ndalimin e të gjitha anijeve me flamur rus ose me flamur tjetër, pra Panama, por të pronësisë ruse.

Anijet me flamur rus janë ndaluar nga portet e BE-së, ndërsa sanksionet e propozuara për ndalimin e anijeve me një flamur tjetër por me interesa ruse janë vënë në veton nga të tre vendet.

Vetoja u ushtrua në ditën kur presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky po i drejtohej parlamentit grek, raportoi EURACTIV Greece.