“Jeta ime dhe civilëve pa vlerë!”/ E kapën rob ushtarët rusë, kryebashkiaku ukrainas rrëfen përjetimet e tmerrshme

Kryebashkiaku i qytetit ukrainas të Melitopolit, ka folur një muaj pasi u lirua nga forcat ruse, të cilët e kishin zënë rob. Ivan Fedorov, ka dëshmuar atë që i ka ndodhur ndërkohë që trupat ruse e merrnin në pyetje.





“Ishin gjashtë ditë të rrezikshme sepse e kuptova se për rusët jeta ime dhe jeta e civilëve vlenin zero”, tha ai.

Ukraina tha se Fedorov u rrëmbye më 11 mars pasi forcat ruse pushtuan Melitopolin, i cili shtrihet në perëndim të qytetit të rrethuar të Mariupolit në një rajon jugor që Rusia kërkon të kontrollojë, por Kievi njoftoi lirimin e Fedorov në një shkëmbim të burgosurish më 16 mars, raportoi Reuters.

Rusia, e cila i quan veprimet e saj në Ukrainë një “operacion special ushtarak”, nuk ka bërë asnjë koment në lidhje me kapjen rob të kryebashkiakut apo shkëmbimin e të burgosurve të raportuar nga Ukraina.

Duke përshkruar ndalimin e tij nga forcat ruse në departamentin e policisë së Melitopolit, Fedorov shpjegoi se për orë të tëra ishte marrë në pyetje.

“Ata erdhën tek unë natën me pesë ose shtatë ushtarë dhe folën për rreth katër ose pesë orë, dialog i vështirë. Ata donin të më bënin shembull se çfarë do të ndodhte nëse ne nuk do të binim dakord dhe të pranonim atë që donin rusët”, tha kryebashkiaku për Reuters.

Ai ka shpjeguar se i ëhstë nënshtruar torturave psikologjike, por sqaroi se trupat ruse nuk kishin uhstruar mbi të tortura fizike.

“Ushtarët rusë supozuan se do të mirëpriteshin në Ukrainë, por nuk u mirëpritën dhe kjo është arsyeja pse rusët ishin shumë, shumë të zemëruar. Nuk ka ushqim në qytetin tim. Nuk ka farmaci. Gjysma e qytetit tim është shkatërruar. Më shumë se 200 njerëz janë rrëmbyer. Nuk është e sigurt të ecësh në rrugë”, tha ai.

Rusia mohon të ketë shënjestruar civilët dhe hedh poshtë atë që Ukraina thotë se është dëshmi e mizorive, duke thënë se Kievi i ka organizuar ato për të minuar bisedimet e paqes.