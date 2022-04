“Krimea nuk u pushtua kurrë”/ Marine Le Pen përkrah Putinin: Zotohem se do ta mbajë Rusinë afër për të parandaluar një aleancë me Kinën

Kandidatja presidenciale franceze e ekstremit të djathtë Marine Le Pen tha sot se, nëse do të ishte presidente, do të angazhohej me Rusinë pas luftës në Ukrainë për të siguruar që Moska të mos krijojë një aleancë me Pekinin.





Le Pen, e cila përballet me një balotazh të raundit të dytë me presidentin aktual Emmanuel Macron të dielën, argumenton se ajo është në anën e Ukrainës në luftë, sepse ajo është një mbështetëse e sovranitetit kombëtar. Megjithatë, ajo ka qenë admiruese për një kohë të gjatë e presidentit rus Vladimir Putin dhe ka marrë kredi partiake nga një bankë ruse.

“Do të jetë e nevojshme diplomatikisht, kur të përfundojë lufta [në Ukrainë], kur të nënshkruhet një traktat paqeje, të përpiqemi të shmangim këtë lidhje që rrezikon të jetë rreziku më i madh i shekullit të 21-të për ne”, tha Le Pen, në një intervistë për radion publike franceze.

Duke riformuluar dëshirën e saj të kahershme për afrim me Moskën në terma të rinj gjeopolitikë, Le Pen argumentoi: “Imagjinoni … nëse e lëmë prodhuesin e parë të lëndëve të para në botë – që është Rusia – [të krijojë një aleancë] me fabrikën e parë të bota – që është Kina – do t’i lëmë ata ndoshta të përbëjnë fuqinë e parë ushtarake të botës. Unë besoj se është potencialisht një rrezik i madh”, tha Le Pen.

Le Pen ka dashur prej kohësh që Franca dhe Evropa të bashkohen me Rusinë e Putinit. Në vitin 2011, ajo i tha të përditshmes ruse Kommersant se Franca dhe Rusia kanë “interesa të përbashkëta civilizuese dhe strategjike” dhe tha se ajo dëshiron që Franca të largohet nga struktura e integruar komanduese e NATO-s.

Kandidatja e ekstremit të djathtë vazhdon ende të mbrojë aneksimin e paligjshëm të Krimesë nga Rusia. “Krimea nuk u pushtua kurrë… kishte një referendum në Krime”, tha ajo gjatë intervistës së sotme, duke e quajtur pushtimin e Krimesë në vitin 2014 “një situatë rrënjësisht të ndryshme” nga pushtimi aktual rus i Ukrainës.

Partia e saj Rally National – dikur Fronti Kombëtar – është gjithashtu e lidhur fort me Rusinë. Midis viteve 2014 dhe 2015, Fronti Kombëtar mori 11 milionë euro financime ruse, sipas gazetës investigative franceze Mediapart.

Duke iu kthyer një polemike tjetër të fushatës – një hetim për përvetësim nga mbikëqyrësi i BE-së kundër mashtrimit, OLAF – Le Pen u përgjigj: “Jam mësuar me truket e pista të BE-së”. Ajo e bëri vërejtjen në dërgesat nga rrugët e Saint-Pierre-en-Auge të postuara nga një gazetar nga France Info.

Le Pen dhe tre ish-deputetë të Frontit Kombëtar të Parlamentit Evropian – duke përfshirë edhe babain e saj Jean-Marie Le Pen – po përballen me hetimin për keqpërdorimin e fondeve publike të BE-së, sipas dokumenteve të zbuluara nga Mediapart.

Katër ish-deputetët dyshohet se kanë përdorur mbi gjysmë milioni euro nga viti 2004 në 2017 për aktivitetet e partisë së tyre kombëtare dhe jo për punën e tyre si parlamentarë evropianë.