Ky është formulari që do të plotësojnë socialistët për të propozuar emrat e 3 kandidatëve për presidentë

Gazeta Shqiptare ka siguruar formularin që do i dorëzohet deputetëve të PS, në lidhje me përzgjedhjen e Presidentit të ri.





Siç shihet në foton e siguruar, në qendër të fletës, gjendet një tabelë me tre hapësira, ku do të shkruhen emrat e propozuar. Sot kreu i grupit parlamentar socialist, Taulant Balla, tha se veç deputetëve do të nisin konsultime me grupet parlamentare të opozitës, shoqërinë civile dhe qytetarët.

Ai tregoi se raundet e diskutimeve të përmbyllen më datë 29 prill, ku është thërritur edhe kryesia e Kuvendit, ndërsa më datë 4 maj, të mbahet në Kuvend seanca e posaçme për përzgjedhjen e Presidentit.