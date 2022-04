“Lajm i keq për njerëzit”! Lufta e Ukrainës detyron vendet të përdorin vajin e palmës, një rikthim në tmerrin e organizatave të gjelbra

Ambientalistët rrezikojnë të humbasin fitimet e bëra me vështirësi në ‘çlirimin’ e Evropës nga vaji i palmës, ndërsa kompanitë ushqimore përpiqen të zëvendësojnë vajin e lulediellit.





Rusia dhe Ukraina janë prodhuesit më të mëdhenj në botë të vajit të lulediellit, i cili përdoret në një gamë të gjerë produktesh ushqimore – nga patate të skuqura dhe biskota me patate të ngrira deri te majoneza dhe formula për foshnjat. Por lufta mes tyre e ka parë të rënduar eksportet. Si rezultat, disa kompani ushqimore po mendojnë t’i kthehen vajit të palmës dhe vajit të sojës (një tjetër pate noire për ambientalistët), pavarësisht nga dëmtimi i pyjeve tropikale.

“Është një lajm i keq për njerëzit, pyjet dhe kafshët e egra kur vaji vegjetal arrin çmime rekord”, tha Kiki Taufik, aktiviste e Greenpeace në Indonezi.

BE-ja normalisht importon gjysmën e prodhimit të vajit të lulediellit në Ukrainë, por çmimet u rritën pasi Rusia pushtoi Ukrainën në shkurt, e cila mbylli portet e Ukrainës dhe praktikisht mbylli industrinë e konsiderueshme ushqimore të vendit. Si përgjigje, zinxhiri i supermarketeve në Mbretërinë e Bashkuar njoftoi se do të kthehej tek vaji i palmës, pavarësisht se pranoi se vaji është një nxitës i shpyllëzimit dhe humbjes së habitatit në Azinë Juglindore.

Por kompania ‘Islanda’ nuk është e vetmja që ka ndryshuar, dhe shumë të tjerë po mendojnë një kthim te vaji i palmës, tha Pietro Paganini, presidenti i konsulencës së ushqimit të qëndrueshëm Competere.

Disa kompani ushqimore që operojnë në BE i thanë POLITICO-s se një ndryshim i madh i recetës ishte vërtet duke u zhvilluar. Dhe një kompani kryesore shumëkombëshe tha se vaji i palmës dhe vaji i sojës “janë zëvendësuesit më të dukshëm” të vajit të lulediellit.

Vetë prodhuesit e vajit të palmës, të pakënaqur që po mbyllen gjithnjë e më shumë nga tregu evropian, janë të etur të kthehen.

“Ndërsa konflikti Rusi-Ukrainë e ka çuar botën në më shumë trazira … zgjidhja për sektorin e vajit të ngrënshëm mund të qëndrojë në të kundërt me mënyrat e vjetra nëpërmjet miratimit të aplikimeve të ndryshme të vajit të palmës …,” tha Organizata e Vendeve Prodhuese të Naftës dhe vajit të Palmës, një shoqatë tregtare e përbërë nga Malajzia dhe Indonezia, të cilat së bashku prodhojnë 85 për qind të vajit të palmës në botë.

Ndërsa është shumë herët për të parë kërkesën në rritje në shifrat e tregtisë – statistikat e eksportit zakonisht publikohen vetëm javë ose muaj më vonë – Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë ka vërejtur tashmë një rekord të lartë në çmimet e vajit të palmës në mars, duke ia atribuar rritjen si një përgjigje ndaj mungesës së vajit të lulediellit.

Kjo i ka shqetësuar aktivistët mjedisorë, me ekspertët që paralajmërojnë se ligjet e dobëta të kujdesit të duhur në Evropë mund të lejojnë që nafta e paqëndrueshme të rrëshqasë përsëri në pjatat e konsumatorëve të BE-së.

“Rritjet e çmimeve do të nxisin një zgjerim dhe shndërrim të përshpejtuar në peizazhe të reja bujqësore dhe pyjore”, paralajmëroi aktivisti indonezian i të drejtave të indigjenëve Norman Jiwan. Plantacionet ekzistuese nuk do të kënaqin ose përmbushin të gjitha kërkesat e tregut.

Dhimbje ‘koke’ te zinxhirët e furnizimit

Fushatat e ashpra kundër shpyllëzimit kanë argumentuar se prodhimi i vajit të palmës çoi në shkatërrimin e pyjeve të lashta, popullatave të orangutanëve dhe rriti emetimet e karbonit, duke çuar në rritjen e kontrollit të konsumit të vajit të palmës në Evropë. Vitet e fundit, disa marka të mëdha ushqimore premtuan të përmirësonin burimet e tyre ose të hiqnin tërësisht vajin e palmës nga linjat e tyre të furnizimit.

Por tani kompanitë e ushqimit janë të kapur mes kthimit në premtimin e tyre dhe sigurimit se janë ende në biznes.

Drejtori menaxhues i Islandës, Richard Walker tha se ndjente “keqardhje të madhe” për kthimin e kompanisë te vaji i palmës, por se alternativa do të ishte “thjesht pastrimi i ngrirësve dhe rafteve tona nga një gamë e gjerë lëndësh kryesore”.

Problemi, tha Paganini, është madhësia. “Mund të them se kompanitë e vogla po kthehen menjëherë te vaji i palmës”, tha ai, duke shtuar se kompanitë më të mëdha mund të presin ende sepse rezervat e tyre të vajit të lulediellit janë më të mëdha dhe kanë shqetësime më serioze për reputacionin.

Një zëdhënës i një kompanie shumëkombëshe ushqimore, i cili foli në kushte anonimiteti, tha se shkëmbimi do të thoshte se “ne vërtet duhet të futemi thellë në zinxhirët e furnizimit për të kuptuar se cili është ndikimi”, duke iu referuar jo vetëm mjedisit, por edhe ushqimit dhe cilësisë. aspekte që duheshin faktorizuar në një ndryshim të papritur të recetës. “Pra, nuk është aq e drejtpërdrejtë.”

Sophie Ionascu, zëdhënëse për ANIA, një grup industrie që përfaqëson 1500 prodhues ushqimesh në Francë, tha se anëtarët e grupit po nxitonin të gjenin alternativa më të pastra, por se do të ishte me të vërtetë “e vështirë të përcaktohej sasia” se kush po blinte çfarë.

Për të shmangur shqetësimet mjedisore, kompanitë më të vogla mbështeten në sistemet e certifikimit që mund të verifikojnë qëndrueshmërinë e ushqimeve. Por ky është një problem pasi ato shpesh nuk janë shumë të besueshme, sipas Barbara Kuepper, studiuese e lartë e zinxhirëve të furnizimit të qëndrueshëm në kompaninë kërkimore Profundo.

“Ka shumë boshllëqe”, tha ajo, duke përmendur prodhuesit brazilianë të sojës të cilët respektuan angazhimet mjedisore në disa pjesë toke, ndërsa “prisnin pyllin” me të tjerët. Problemi është edhe më i madh për sojën sesa për vajin e palmës, ku përpjekjet për transparencë kanë qenë shumë më të ngadalta. Vaji i sojës është i lidhur me shpyllëzimin në vende si Argjentina dhe Brazili, të cilat janë prodhuesit kryesorë. “Kjo mund të rrisë më tej presionin mbi biomet e kërcënuara si Cerrado ose Chaco në Amerikën e Jugut”, tha Kuepper.

Barilla, prodhuesi kryesor i pastave, “nuk do t’i kthehet vajit të palmës”, të cilin e hoqi në vitin 2016. Në vend të kësaj, kompania do të kalonte tek soja dhe vaj ulliri, tha zyrtari i saj për marrëdhënie me median Andrea Belli.

Por certifikimi nuk do të ketë rëndësi nëse kompanitë nuk janë të gatshme të paguajnë për zëvendësime më të pastra.

Laure Grégoire, e OJQ-së Aleanca për Ruajtjen e Pyjeve, e cila është partnere me ANIA, tha se është e paqartë nëse prodhuesit e ushqimit ishin “gati t’i bënin ato përpjekje” për të mbajtur të gjelbër zinxhirët e tyre të furnizimit.