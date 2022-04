Skandali në futbollin spanjoll, Pike dhe shefi i federatës së futbollit marrëveshje me Arabinë Saudite për Superkupën e Spanjës

Sipas një raporti mjaft konfidencial nga media e njohur sportive spanjolle, ‘El Confidencial’, mbrojtësi i Barcelonës Gerard Pique është i përfshirë në një skandal korrupsioni së bashku me presidentin e Federatës Spanjolle të Futbollit, Luis Rubiales.





Sipas regjistrimeve dhe dokumenteve të marra nga burimi i lartpërmendur, Pique dhe Rubiales u pajtuan për t’u bërë presion autoriteteve në Arabinë Saudite për të paguar një shumë prej 24 milionë euro për të pritur Superkupën e Spanjës në vend.

Dokumentet dhe audiot e zbuluara më tej zbulojnë se Rubiales ra dakord të paguante Piquen rreth 6 milionë euro për marrëveshjen dhe u përpoq të fshihte përfshirjen e mbrojtësit të Barçës në kontratat dhe të dhënat.

Pique kishte ndihmuar Rubiales të siguronte marrëveshjen për të transferuar Superkupën e Spanjës në Arabinë Saudite, me marrëveshjen që do të finalizohej në vitin 2019.

Në atë kohë, presidenti i RFEF kishte konfirmuar se mbrojtësi kishte ndihmuar në fillimin e negociatave përmes një kompanie të quajtur Kosmos, në të cilën ai është aksioner.

Raporti nga El Confidencial pretendon se Pique dhe Rubiales kishin qenë në diskutime që nga viti 2018, me veteranin e Barcelonës duke sugjeruar idenë për të bërë turneun me katër skuadra që luajnë gjysmëfinalen para finales për të rritur vlerën komerciale.

Rubiales ishte dakord me planin dhe i dha Pique dritën jeshile për të eksploruar blerës të mundshëm për të drejtat televizive. Në të njëjtën kohë, ideja fillestare ishte që të organizohej turneu ose në Santiago Bernabeu ose Camp Nou përpara se të mbyllej transferimi në Arabinë Saudite.

Bisedat mes Piques dhe Rubiales

Një bisedë nga audio e rrjedhur nga El Confidencial tregon Rubiales duke i thënë Piques: “Geri! Urime. Dhe jo për lojën tuaj të mrekullueshme dje, apo për qëllimin tuaj.

Ka kaluar 12 orë, që do të thotë se marrëveshja me Arabinë Saudite është nënshkruar. Faleminderit për gjithçka. Unë jam këtu për çdo gjë që ju nevojitet. Një përqafim i madh. Kujdesu”.

Më shumë biseda zbulohen në raport në të cilin Pique mund të dëgjohet duke bindur Rubiales për të vazhduar me projektin kur ai kishte dyshime për shkak të ofertës financiare të propozuar në gusht 2019. Citimet e Pique nga audioja e rrjedhur mund të gjenden më poshtë.

“Shiko Rubi. Nëse është çështje parash, Real Madridi do të pranonte lojtarin prej 8 milionë eurosh. Mund të bësh 8 milionë euro për Madridin dhe 8 milionë euro për Barçën. Ju mund të fitoni 2 milion € dhe 1 milion € për dy të tjerët. Dhe federata mund të mbajë 6 milionë euro. Dhe ne mund ta afrojmë Arabinë Saudite për 1-2 milionë euro shtesë”.

Rubi, e kuptoj pikën tënde. Por mendoni për këtë. Nëse të gjithë e shohin që ju do ta bënit atë, atëherë tërhiqeni, ata do ta përdorin kundër jush. Ata do të thonë që nuk do të shkosh më në Arabinë Saudite sepse u zbuluat. Unë do të mendoja për të.

“Kjo do të tregonte se nuk po bënit kurrë asgjë të gabuar. E kuptoni? Dhe janë të njëjtët njerëz. Me të njëjtin çmim, etj, etj. Dhe mund të thuash që nuk ke gabuar”.

Që kur marrëveshja u finalizua me Arabinë Saudite, federatës spanjolle të futbollit i është garantuar një pagesë prej 40 milionë euro çdo vit. Përveç kësaj, paga e Rubiales është rritur gjithashtu shumëfish.

Më tej në raport thuhet se Pique po merr një pagesë neto prej 4 milionë euro në vit përmes kompanisë së tij Kosmos për përfshirjen e tij në marrëveshje. Kontrata gjithashtu parashikon që kompeticioni mund të anulohet në çdo kohë nëse Kosmos nuk i merr pagesat në kohën e duhur.

Para edicionit të parë të Superkupës në Saudi, Pique i tha Rubiales: “Ata thanë se do të paguajnë nesër. Puna është se ata thanë se do t’ju paguajnë vetëm, por…

“Nuk do të kishte kuptim nëse nuk do të na paguanin edhe neve. Të gjithë duhet të paguhemi. Nëse nuk e bëjmë, nuk do të shkojmë. Kam nevojë për mbështetjen tuaj”.

As Pique dhe as Rubiales nuk i kanë komentuar këto zbulime tronditëse. Nga kjo situatë mund të priten pasoja serioze pasi priten zhvillime të mëtejshme.