Zgjedhja e kreut të shtetit/ Taulant Balla: Na duhet një president normal!

Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla ka folur sot nga Fieri për procesin e zgjedhjes së Presidentit të ri.

Sipas Ballës, Shqipërisë i duhet një President që të respektojë normën kushtetuese, President normal dhe mbi të gjitha një President që na bashkon.

“Procesi i përzgjedhjes së Presidentit do të jetë transparent dhe me shumë standarde. Procesi që PS për herë të parë drejton në mënyrë të drejtpërdrejtë të zgjedhjes se Presidentit të Republikës pas shume vitesh do të jetë shumë transparent dhe një proces qe do te këtë një standard për zgjedhjen e Presidentit pas kësaj radhe. Ne na duhet një President qe te respektoj normën kushtetuese, President normal dhe mbi te gjitha një president qe na bashkon. Një President qe përfaqëson unitetin kombëtare. Ky do te jete një proces qe fillon prej ditës së nesërme e që do të ecim përpara. Procesi ka disa garanci dhe disa verifikime.”, tha Balla.