Aksident te ‘TEG-u’ në Tiranë/ Përplasen dy makina, njëri prej shoferëve dërgohet në spital

Një aksident ka ndodhur mesditën e sotme pranë ‘TEG-ut’ në Tiranë, ku janë përplasur mjeti me drejtues shtetasin A. T., me mjetin me drejtues shtetasin M. S.





Si pasojë e aksidentit është dëmtuar shtetasi M. S., i cili ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën