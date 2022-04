Aleatët pushtuan Sicilinë, por gjermanët menduan se ishte hile! “Mishi i grirë”, operacioni që e la Hitlerin “me gisht në gojë”

Rrëfimi mbresëlënës i historisë i autorit dhe historianit Ben Macintyre për vitin 2010 është tani baza e një filmi, i quajtur gjithashtu Operation Mincemeat, me regji të John Madden, të famës Shakespeare in Love dhe The Best Exotic Marigold Hotel. Ai luan Mattheë Macfadyen në rolin e Cholmondeley, avionisti aspirues, i cili u pengua si nga gjatësia e tij ashtu edhe nga shikimi i tij i dobët dhe i dërguar në shërbimin britanik të sigurisë, MI5, por ishte i pari që sugjeroi planin, dhe Colin Firth si Montagu, avokati mendjemprehtë në kohë paqeje që ndihmoi për ta vënë në jetë.

“Ata punuan së bashku për të ndërtuar këtë botë krejtësisht imagjinare”, shpjegon Macintyre. Duke punuar së bashku me administratorin e mrekullueshëm Hester Leggett dhe sekretaren e re ambicioze Jean Leslie (të luajtur nga Penelope Ëilton dhe Kelly Macdonald), ata morën një kartë identiteti, një uniformë, të brendshme që i përshtateshin një oficeri dhe i pajisën Major Martin me të gjitha llojet e “plehrave të portofolit”. . Kjo përfshinte një shënim nga menaxheri i tij i bankës; fatura dhe bileta nga teatro dhe klube të ndryshme, për të demonstruar oreksin e tij për jetën e natës; dhe, më prekëse, letra dashurie nga e dashura e tij “Pam”, me të cilën ai kishte pasur një romancë të stuhishme gjatë luftës. Madje i dhanë edhe një unazë fejese.

Krijimi i historisë përfundimtare të luftës

Ekziston një ndjenjë e vërtetë që këta njerëz jetuan në mënyrë mëkëmbëse përmes krijimit të tyre. “Këta ishin njerëz që nuk ishin në gjendje të merrnin pjesë në luftën aktuale në fushën e betejës, ose sepse ishin shumë të gjatë, si Cholmondeley, ose shumë të moshuar, si Montagu, ose ishin gra si Jean dhe e imagjinonin veten në një lloj luftë nëntokësore paralele”, thotë Macintyre.

“Ka diçka prekëse dhe të jashtëzakonshme në idenë e një heroi të fshehur.”

Në ndërtimin e një jete për Martinin, ekipi i Operacionit u detyrua të përdorte burimet e tyre krijuese dhe duhej të mendonte si shkrimtar. Dhe shkrimtarët janë të shumtë në historinë e Mincemeat. E ashtuquajtura “memo e troftës” – një listë e mënyrave të mundshme për të mashtruar armikun që frymëzoi Cholmondeley dhe Montagu – ka të ngjarë të jetë shkruar nga autori i James Bond, Ian Fleming, më pas asistent i admiralit James Godfrey, i cili nga ana e tij e mori idenë nga një roman i shkruar nga një tjetër agjent, i shndërruar në shkrimtar të trillimeve, Basil Thompson. Në film mund të shihni Flemingun e Jonny Flynn duke thithur çdo detaj të çuditshëm për përdorim në të ardhmen.

Më pëlqen ideja se e gjithë rrjedha e luftës u ndryshua nga ky grup i vogël, i strukur në një dhomë të bodrumit me tym – Michelle Ashford

“Unë mendoj se nuk është rastësi, në një farë mënyre që disa nga romancierët më të mëdhenj të shekullit të 20-të ishin gjithashtu spiunë: Somerset Maugham, Graham Greene, John Buchan, John Le Carré”, thotë Macintyre. “Pra shumë nga ato që bëjnë spiunët është të krijojnë një botë të rreme dhe të bindin dikë tjetër që është e vërtetë.”

Kjo ishte pjesë e thirrjes për shkrimtaren Michelle Ashford, e cila përshtati librin e Macintyre për ekran, pasi e kishte lexuar dhe e kishte pëlqyer kur u botua për herë të parë. “Është pothuajse si një Shën Valentin të spiunosh histori,” thotë ajo. “Dhe sa ironike që krijuesi i James Bond ishte në të vërtetë një nga arkitektët e historisë.”

“Më pëlqen ideja se e gjithë rrjedha e luftës u ndryshua nga ky grup i vogël, i zhytur në një dhomë bodrumi me tym, dëshpërues dhe pa dritare”, thotë Ashford. “Se ata ishin personat që bënë diferencën”.