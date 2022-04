ANALIZA/ Ta ndihmojmë apo mos e ndihmojmë, kjo është çështja! Dilema e SHBA-ve dhe aleatëve në Ukrainë

Ushtria e Ukrainës mbajti një qëndrim sfidues këtë fundjavë, duke refuzuar t’i dorëzohet kërkesës së Rusisë që trupat e Kievit në qytetin port të Mariupolit të dorëzohen, në të njëjtën kohë që presidenti Joe Biden dhe aleatët e tij përballen me një greminë të re për të vendosur se sa larg SHBA mund të shkojë në armatosjen e vendit të sulmuar, pasi Rusia sinjalizon se mund të ndërmarrë veprime më agresive për të ndaluar rrjedhën e armëve nga SHBA dhe NATO.





Ka shqetësime të reja rreth faktit se sa shpejt Ukrainës mund t’i mbarojnë municionet ndërsa luftimet më të ashpra intensifikohen në Donbas, ku Rusia po përpiqet të rrethojë dhe ndërpresë forcat ukrainase në përpjekjen e tyre për të kontrolluar atë rajon. Dhe zyrtarët në qytetin perëndimor të Ukrainës, Lviv, kanë raportuar se shtatë persona u vranë dhe 11 u plagosën në sulmet me raketa ruse të hënën, duke përmendur shifrat paraprake që mund të rriten ende.

Ndërsa përpiqet të mbajë presionin ndaj aleatëve për të dhënë mbështetje më të madhe në këtë fazë të ardhshme, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky po argumenton se Perëndimi duhet ta shikojë atë luftë si një pikë kyçe kritike në frenimin e ambicieve të shfrenuara të presidentit rus Vladimir Putin.

Zelensky paralajmëroi se beteja përpara në Donbas “mund të ndikojë në rrjedhën e të gjithë luftës” dhe tha se vendi i tij nuk ka ndërmend të heqë dorë nga territori në pjesën lindore të Ukrainës për t’i dhënë fund luftës gjatë një interviste ekskluzive me Jake Tapper të CNN që u transmetua të dielën në “State of the Union” të CNN.

“Kemi nevojë për më shumë armë”

Nëse Rusia është në gjendje të pushtojë rajonin e Donbasit, paralajmëroi ai, është plotësisht e mundur që Putini të mund të rinovojë përpjekjen e tij për të marrë kontrollin e Kievit. Kur u pyet nga Tapper nëse ai ishte i kënaqur me njoftimin e SHBA javën e kaluar për 800 milionë dollarë të tjera ndihmë ushtarake për të forcuar forcat e Ukrainës në Donbas, Zelensky u përgjigj: “Sigurisht që ne kemi nevojë për më shumë”.

“Nuk do të ketë kurrë mjaftueshëm. Mjaft nuk na bën punë”, tha Zelensky, ndërsa shpjegoi sfidat që presin në rajonin lindor të vendit të tij.

“Ka një luftë në shkallë të gjerë që po vazhdon sot, kështu që ne kemi ende nevojë për shumë më tepër se sa kemi sot… Ne nuk kemi avantazhe teknike ndaj armikut tonë. Ne thjesht nuk jemi në të njëjtin nivel atje.

“Për mbështetjen e konfirmuar prej 800 milionë dollarësh nga Biden, ajo që është më e rëndësishme është shpejtësia”, shtoi ai.

Por, edhe pse ndihma e fundit ka filluar të mbërrijë në rajon. Barbara Starr e CNN raportoi këtë fundjavë se ka shqetësime në rritje se sa shpejt Ukraina mund t’i shterojë rezervat e saj të municionit në këtë betejë të ardhshme.

Megjithëse SHBA njoftoi se po dërgonte 18 topa Howitzer 155 mm dhe 40,000 fishekë artilerie si pjesë e paketës së saj të fundit, Starr raportoi se një zyrtar amerikan paralajmëroi se ndihma mund të konsumohej brenda disa ditësh ndërsa luftimet e ashpra intensifikohen në Donbas.

Duke pasur parasysh këto presione, zyrtarët amerikanë duhet të jenë më të qartë në përcaktimin e objektivave të tyre dhe nëse Amerika është e përkushtuar të bëjë atë që duhet për të ndihmuar Ukrainën të fitojë, tha të dielën në pension gjeneral-lejtant Ben Hodges, ish-gjenerali komandant i ushtrisë amerikane në Evropë në një intervistë në CBS “Face the Nation with Margaret Brennan”. Ndërsa raundi i fundit i ndihmës amerikane ishte “i konsiderueshëm”, ai tha se nuk ishte i mjaftueshëm.

“Ajo që ukrainasve u nevojitet shumë janë armët me rreze të gjatë, raketat, artileria, dronët që mund të prishin ose shkatërrojnë sistemet që po shkaktojnë kaq shumë dëme në qytetet e Ukrainës, dhe të cilat gjithashtu do të luajnë një rol kritik në këtë fazë tjetër, nëse do të dhe kur të fillojë”, tha Hodges.

“Unë me të vërtetë do të doja të dëgjoja administratën të flasë për fitoren dhe të ketë një ndjenjë urgjence për t’i arritur këto gjëra atje. Përndryshe, kjo dritare e mundësive që kemi, dy javët e ardhshme, për të penguar me të vërtetë përpjekjen e Rusisë për të ndërtuar do të kalojë”, shtoi ai.

“Vija e kuqe” në Mariupol

Një pjesë kritike e fushatës aktuale të Rusisë është kapja e qytetit port të Mariupolit në një përpjekje për të krijuar urën tokësore të dëshiruar të Putinit nga Ukraina lindore deri në gadishullin e Krimesë. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë kishte kërkuar që ushtarët ukrainas në Mariupol të dorëzoheshin deri në orën 13:00 me orën lokale të dielën, por më pas tha në një deklaratë se ultimatumi ishte injoruar.

Në deklaratën e saj, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se kishte rrethuar ushtarët e mbetur ukrainas dhe të tjerë që po qëndronin në fabrikën e çelikut Azovstal. “Në rast të rezistencës së mëtejshme, të gjithë do të eliminohen”, thuhej në deklaratë.

Një këshilltar i kryetarit të bashkisë së Mariupolit tha të dielën se forcat ruse kanë njoftuar se qyteti do të mbyllet për hyrje dhe dalje të hënën dhe se ata kishin filluar lëshimin e lejeve që do të kërkoheshin për të lëvizur brenda vetë qytetit.

Si Zelensky ashtu edhe ministri i Jashtëm ukrainas Dmytro Kuleba e cilësuan fatin e Mariupolit si një tjetër pikë kthese kritike në luftë – pjesërisht për shkak se numri njerëzor i bombardimeve të pamëshirshme të Rusisë ndaj atij qyteti është ende i panjohur.

Zelensky ka paralajmëruar më parë se eliminimi i forcave ushtarake në Mariupol mund të ndalojë çdo negociatë të mëtejshme paqeje me Rusinë.

Të dielën, Kuleba vuri në dukje se ishte e vështirë për vendin e tij të vazhdonte bisedimet me Rusinë pas mizorive në Bucha. Vendosmëria e Rusisë për të rrafshuar Mariupolin “me tokë me çdo kusht” mund të bëhet “një vijë e kuqe”, tha ai gjatë një interviste në CBS “Face the Nation with Margaret Brennan”.

Mendësia e ngurtësuar e Putinit

Një nga sfidat më të mëdha për administratën Biden dhe aleatët e saj deri më tani ka qenë përcaktimi se ku qëndron “vija e kuqe” e Putinit dhe sa mund të vazhdojnë të ndihmojnë Ukrainën pa e provokuar presidentin rus të zgjerojë luftën, duke i vendosur trupat e NATO-s në rrezik të mundshëm.

Ndërsa SHBA përgatitej të dërgonte paketën e ndihmës prej 800 milionë dollarësh javën e kaluar, Rusia paralajmëroi në një notë diplomatike Departamentit të Shtetit se do të kishte “pasoja të paparashikueshme” nëse SHBA-ja dhe aleatët vazhdojnë të dërgojnë armatimin më të rëndë që ka kërkuar Ukraina.

Ekspertët ushtarakë e interpretuan demarshin si shenjë se Rusia mund të mendojë të shënjstrojë jo vetëm vetë armët kur ato mbërrijnë në tokën ukrainase, por edhe autokolonat e furnizimit të NATO-s që transportojnë armët në kufijtë e Ukrainës.

“Ai mendon se lufta është e nevojshme”

“Ai mendon se lufta është e nevojshme për garancitë e sigurisë për Federatën Ruse. Ai nuk i beson komunitetit ndërkombëtar. Ai fajëson ukrainasit për gjenocidin në rajonin e Donbasit,” tha Nehammer në “Meet the Press” të NBC të dielën, duke iu referuar propagandës imagjinare që Putini ka nxjerrë për të justifikuar aktet e tij të agresionit kundër Ukrainës. “Ai është tani në botën e tij, por unë mendoj se ai e di se çfarë po ndodh tani në Ukrainë.”

Duke pasur parasysh sfidat e mëdha të përballjes me një lider me atë mentalitet të deformuar dhe të ngurtë, Zelensky po përpiqet të bindë liderët botërorë që të përfshihen më shumë në fazën tjetër duke paralajmëruar se ata duhet të shqetësohen për pasojat e mundshme të hapave të ardhshëm të Putinit, duke p Ai mendon se lufta është e nevojshme përmendur faktin se ai mund të përdorte një armë bërthamore taktike, sepse ai ka treguar kaq pak kujdes për jetët njerëzore gjatë pushtimit të tij në Ukrainë.