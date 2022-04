Derbi i Milanos është zikaltër, Interi dominon kuqezinjtë dhe shkon në finalen e Kupës (VIDEO)

Interi ka siguruar një vend në finalen e Kupës së Italisë duke mposhtur rivalet e përjetshëm të Milanit në derbi, në një ndeshje mjaft interesante në “San Siro”.





Pas barazimit 0-0 në ndeshjen e parë, Milanit i interesonte edhe një barazim me gola në duelin e kthimit pasi në Itali nuk është hequr rregulli i golit jashtë fushe. Por zikaltërit kishin plane të tjera dhe me Lautaro Martinez të papërmbajtshëm, dominuan me lehtësi sfidën.

Argjentinasi gjeti avantazhin me një gjuajtje të shkëlqyer me kthesë e më pas, në momentin më të mirë të kuqezinjve të cilët iu afruan disa herë rrjetës, dyfishoi shifrat pas një aksioni perfekt. Goli i dytë ishte një goditje e rëndë për Milanin që e kishte të vështirë të reagonte pas pushimit, teksa Interi mbrohej me shumë rregull e thumbonte me kundërsulm.

Kuqezinjtë në fakt gjetën golin me Benaser, por ai u anulua për shkak të një pozicioni jashtë loje të Tomori që pengonte Handanoviç. Milani u shfaq më ngulmues pas këtij momenti, por u godit përsëri më pavëmendjen e parë, kur Brozoviç i dhuroi Gosens golin e 3-0. Në fund kishte vetëm pak tentativa të dëshpëruara për golin e nderit nga Milani, që pa veten përsëri jashtë Kupës dhe tashmë mbetet në garë vetëm në Serinë A, ku shpreson që të mbajë pas pikërisht zikaltërit. http://gazetashqiptare.al/wp-content/uploads/2022/04/7KlRW.mp4

INTER–MILAN 3–0

4′, 40′ Lautaro Martinez, 82′ Gosens

NGJARJET KRYESORE 90' Mesias kërkon golin e nderit me një gjuajtje në kufijtë e zonës, sfera përfundon direkt në duart e Handanoviç.

82’ GOOOL Interi. Zikaltërit tundin për herën e tretë rrjetën dhe mbyllin diskutimet e kualifikimit pas një aksioni perfekt me Brozoviç i cili shpërthen në krahun e djathtë dhe pason në shtyllën e dytë për Gosens i cili shtyn sferën në rrjetë.