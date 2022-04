(EMRAT) U fut në grackë nga dy vajza në rrjetet sociale e më pas u dorëzua tek rrëmbyesit/ Asnjë shenjë nga 24-vjeçari i zhdukur në Prishtinë, të dyshuar babë e bir

Nuk dihet ende fati i 24-vjeçarit që u rrëmbye më 16 prill në lagjen Tasligje në Prishtinë. I riu u fut në grackë nga dy vajza që e kontaktuan në rrjetet sociale, të cilat e “dorëzuan” tek rrëmbyesit e tij. Pas arrestimit të dy vajzave të moshës, 19 dhe 22 vjeçe, si edhe vetëdorëzimit të një prej autorëve, 22-vjeçarit Lion Gashi, mësohet se në ngjarje janë implikuar edhe persona të tjerë, të cilët janë shpallur në kërkim nga policia e Kosovës.





Gazeta Sinjali raporton se të dyshuar në ngjarje janë babai i Albin Hoxhës, 50-vjeçari Rafet Hoxha, (e ka ndryshuar emrin në Alver Baleri), Meriton Krasniqi, 27-vjeç dhe Agon Krasniqi, 21-vjeç. Policia ka gjetur edhe automjetin tip Golf 7 me të cilën dy autorët e dyshuar Lion Gashi dhe Albin Hoxha, rrëmbyen të riun.

Makina është lokalizuar në qytetin e Podujevës dhe është konfiskuar nga policia me qëllim ekzaminimin e saj. Dy vajzat e dyshuara, të cilat kanë vënë në grackë të riun, duke e dorëzuar te rrëmbyesit, sipas burimeve për Gazetën Sinjali do të hetohen në procedurë të rregullt nga Prokuroria Themelore në Prishtinë. Ndërsa Lion Gashi pasi u mbajt për 48 orë është liruar po ashtu dhe ndaj tij do të kryhen hetimet në procedurë të rregullt.