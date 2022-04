“Falë tyre mban karrigen e kryeministrit”- PS s’përjashtoi Ornaldo Rakipin, Alibeaj: Rama e ka të pamundur të ndahet nga ‘non gratat’

Kreu i grupit parlamentar të PD-së, Enkelejd Alibeaj ka reaguar lidhur me qëndrimin e Partisë Socialiste për mos përjashtimin e Ornaldo Rakipit nga grupi i PS pas babai i tij Aqif Rakipi u shpall ‘non grata’ nga SHBA. Sipas Alibeajt, ky është një vendim që Kryeministri Rama vërteton se është ideatori i masakrës elektorale të 25 prillit. Alibeaj e vijon deklaratën e tij duke thënë se Kryeministri e ka të pamudnur të ndahet nga nongratat pasi falë tyre ka siguruar pushtetin.

“Asnjë habi nga ishulli i non grata-ve. E sotmja ishte prova e radhës se Edi Rama e ka të pamundur të ndahet nga non gratat sepse vetëm falë tyre ai arrin të mbajë karrigen e kryeministrit. Vendimi i sotëm i grupit parlamentar të PS është qartas dëshmi e pushtetit dhe pengmarrjes që klubi i nongratave ka në politikën shqiptare. PD e ka denoncuar kohë më parë përfshirjen e Aqif Rakipit në procesin e blerjes së votave. Ky fakt i konfirmuar dhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit nuk arrit ta bindë Edi Ramën dhe deputetët e tij se votat e blera për llogari të të birit duhet të jenë një alarm për ecurinë normale të parlamentarizmit. Me avokatinë e sotme ndaj Ornaldo Rakipit, kryeministri dëshmoi qartë se ai është ideatori i masakrës elektorale të 25 prillit. Zbatuesit e kësaj masakre janë grupi i non gratave që sot janë ende aktivë në strukturat e PS. Jo rastësisht dhe në zgjedhjet e pjesshme lokale të 6 marsit, PD denoncoi përfshirjen e Tom Doshit dhe Vangjush Dakos në fushatën për zgjedhjen e kryebashkiakëve. Askush nuk habitet pra nga ishulli i non grata-ve ku çdo gjë është e vjedhur”, shkruan Alibeaj.