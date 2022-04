Fiks 32 vite si sot! Stërvitja epike e Maradonës para spektaklit ndaj Bajernit (VIDEO)

Diego Armando Maradona ka qenë një nga yjet më të ndritshëm të futbollit botëror që dhuronte spektakël me çfarëdo që bënte.





Një nga momentet më epike të karrierës së tij, përtej golave e driblimeve spektakolare, ka qenë një nxemje shumë e veçantë, që u kthye ndër më të ndjekurat e të gjitha kohëve dhe që tregon qartësisht se si ishte futbolli që përjetonte vetë Maradona.

Fiks 33 vite më parë, në 19 prillin e vitit 1989, tifozët e pranishëm në “Olimpiashtadion” të Mynihut panë jo thjesht një ndeshje futbolli për Kupën UEFA në duelin mes Bajernit vendas dhe Napolit. Para sfidës, Maradona dhuroi një nga shfaqjet që ka bërë xhiron e botës dhe përsëritet shpesh edhe sot e kësaj dite. Gjatë nxemjes, futbollisti argjentinas, nisi të bënte gjërat në mënyrën e tij, duke ndjekur ritmin e “Live is life” të “Opus” që dëgjohej nga altoparlantët e stadiumit.

32 years ago today… the greatest warmup in sports history. pic.twitter.com/yz7VVVjqPk — Juan Arango (@JuanG_Arango) April 19, 2022



Xhonglime të jashtëzakonshme të topit dhe numra shpejtësie, edhe pse me këpucë të zgjidhura, por që atij i vinin normalisht, shoqëruar me ushtrime që nuk mund të quheshin normale për nxemjen e futbollistëve, sollën një spektakël të rrallë për ata që ishin të pranishëm dhe për kamerat që e fiksuan. Gjenial, ashtu siç ishte më pas në ndeshje ku me dy asistet e tij për golat e Karekës, Napoli barazoi 2-2 duelin gjysmëfinal ndaj Bajernit për të shkuar në finalen ndaj Shtutgart, ku Napoli siguroi Kupën UEFA.