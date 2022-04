FOTOLAJM/ Rama parkon GMC, tani lëviz me Mercedes

Para zgjedhjeve të 25 Prillit, diku nga shtatori i vitit që kaloi, kryeministri Rama u pa të lëvizë me një mjet luksoz, tip GMC. Makina e pazakontë për një kryeministër u ra në sy gazetarëve, të cilët hamendësuan se mjeti mund të ishte i blinduar.

Kryeministria e mohoi përmes një reagimi ku thuhej se GMC që përdorte Rama ishte në pronësi të një subjekti privat dhe se ishte marrë me qira nga Partia Socialiste.

“Automjeti nuk ka elemente te veçanta sigurie. Ai është marre pasi automjeti i mëparshëm ne përdorim te Kryetarit te PS, nuk plotësonte me standardet e lëvizjes për shkak te amortizimit si pasoje e vjetërsisë dhe numrit te madh te kilometrave te kryer. Me këtë rast theksojmë se kryeministri nuk ka blere një automjet te ri me fondet e buxhetit te shtetit, qysh nga ardhja e tij ne detyre.” sqaroi kryeministria.