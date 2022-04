“Francezët janë mosmirënjohës ndaj djalit tim”/ Babai i Macron flet për mediat, tregon sa herë takohet me Presidentin e Francës

Për djalin e tij, i cili sipas të gjitha sondazheve është favorit në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale të së dielës, babai i presidentit francez, Emanuel Macron, ka admirim të madh. Për francezët, megjithatë, ai thotë se janë mosmirënjohës ndaj Macron.





Në një intervistë të botuar sot në gazetën franceze “L’Est Républicain”, Jean-Michel Macron, babai i presidentit liberal të Republikës së Pestë Franceze, pohon se e admiron shumë djalin e tij për mënyrën se si e qeveris Francën, megjithëse nuk e bën këtë të pajtohet “100%” me atë që bën.

“Francezët janë mosmirënjohës ndaj djalit tim”

Pesë ditë para raundit të dytë më 24 prill, babai i Macron është i sigurt se do të rinovojë mandatin e tij. Ai gjithashtu beson se djali i tij ka treguar se është shumë i guximshëm me kaq shumë probleme me të cilat është përballur gjatë mandatit të tij.

Siç pritej, komenton gazeta “Liberation” duke iu referuar përmbajtjes së intervistës përkatëse, babai Macron vlerëson të birin.

“Unë mendoj se duhet të kesh shumë guxim për të sunduar Francën dhe mendoj se francezët janë shumë mosmirënjohës ndaj djalit të tij, por kjo nuk është asgjë e re”, tha Jean-Michel Macron në një intervistë në shtëpinë e tij në Amiens, Francë.

“Unë miratoj 90% të punës së qeverisë së djalit tim. Asnjëherë nuk jemi dakord 100%” , shton neurologu në pension, duke u shprehur për kutinë e votimit të së dielës, se i biri e ka fitoren në xhep.

Jean – Michel Macron shtoi se djali i tij po vazhdonte bisedimet me homologun e tij rus, Vladimir Putin, duke vepruar si “ndërmjetësues” që nga fillimi i krizës me synimin për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë.

Ai gjithashtu pranon se nuk e sheh shpesh presidentin francez pasi orari i tij është shumë i ngjeshur. “Hera e fundit që djali im erdhi të më takonte këtu, në shtëpinë ku u rrit, ishte më 21 nëntor 2019” , thotë ai.