Rusia nis ofensivën ndaj Ukrainës, fillon faza e re e luftës

Forcat ruse lëshuan një breshëri masive artilerie dhe raketash përgjatë frontit lindor të Ukrainës të hënën mbrëma, në atë që zyrtarët ukrainas thonë se është fillimi i një ofensive të re që shtrihet nga Kharkiv në veri deri në Mariupol në jug.





Ndërsa furia e artilerisë së raketave goditën Kharkivin dhe Mykolaivin, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy dha një video-mesazh duke thënë: “Forcat ruse kanë filluar betejën për Donbasin për të cilën po përgatiteshin për një kohë të gjatë”.

Kreu i Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe Mbrojtjes, Oleksiy Danilov shtoi se “një fazë aktive e ofensivës ruse u nis pothuajse përgjatë gjithë vijës së frontit”, duke sinjalizuar atë që shumica presin të jetë një fazë e re e përgjakshme e luftës shtatëjavore.

Sulmi vjen rreth dy javë pasi Rusia rivendosi me shpejtësi dhjetëra mijëra trupa që ishin zhytur në ofensivën e dështuar veriore të Kremlinit rreth kryeqytetit të Kievit, ku ata u mposhtën vazhdimisht nga rezistenca ukrainase.

Në ato luftime në veri, Rusia humbi mijëra trupa dhe qindra tanke dhe automjete për shkak të armëve anti-blinduar të dërguara në vend nga SHBA dhe aleatët e saj perëndimorë, një arritje që zyrtarët në Kiev shpresojnë ta përsërisin në lindje.

Por ajo ndihmë perëndimore për atë që pritet të jetë një luftë ndryshe në Donbas sapo ka filluar të arrijë dhe jo gjithmonë ka përmbushur pritshmëritë e udhëheqjes ukrainase.

Zyrtarët në Kiev kanë kërkuar prej kohësh aeroplanë luftarakë dhe më shumë sisteme të mbrojtjes ajrore të përbërë nga sistemet më të vjetra sovjetike që ata përdorin tashmë, si dhe armë të reja të NATO-s që mund të rrëzojnë raketat dhe avionët luftarakë rusë me më shumë saktësi.

Administrata Biden njoftoi një paketë të re që përfshin 18 topa obusi dhe 40,000 fishekë municionesh javën e kaluar, dhe trajnerët amerikanë do t’u tregojnë forcave ukrainase se si t’i përdorin ato, u tha gazetarëve në Pentagon të hënën një zyrtar i lartë i mbrojtjes. Komentet shënojnë një ndryshim nga ngurrimi i mëparshëm i SHBA-së për të shpallur kontakte midis trupave amerikane dhe ukrainase.

Armët e tjera, duke përfshirë raketa britanike kundër anijeve, tanke nga vendet e Evropës Lindore dhe automjete të blinduara nga aq larg si Australia, po përgatiten për t’u nxitur në luftë pas një konference të fundit të donatorëve të mbajtur nga qeveria britanike. Një zyrtar sllovak konfirmoi për POLITICO se Bratislava mbetet në bisedime për t’i shitur Ukrainës deri në 16 obusa vetëlëvizëse Zuzana 155 mm, të cilat kanë një rreze veprimi prej rreth 25 miljesh. Gama më e gjatë do të ishte një nxitje e madhe kur përballeni me sistemet ruse që po godasin qytetet dhe pozicionet ushtarake të Ukrainës nga larg.

Sllovakia kohët e fundit dërgoi një nga sistemet e saj të mbrojtjes ajrore S-300 në Ukrainë, e ndjekur nga bateritë Patriot të SHBA-së, Gjermanisë dhe Holandës që mbërritën për të mbushur mbrojtjen ajrore vendase të vendit.

Republika Çeke gjithashtu raportohet se ka dorëzuar deri në 20 raketahedhës të shumëfishtë RM-70 në Ukrainë, një sistem që mund të gjuajë raketa deri në 12 milje dhe rrjedh nga lëshuesit më të vjetër sovjetikë BM-21 Grad tashmë në rezervat e Ukrainës.

Në një video-mesazh javën e kaluar, ministri ukrainas i Mbrojtjes Oleksii Reznikov bëri thirrje për armë të reja për të zëvendësuar pajisjet e vjetra të epokës sovjetike, duke renditur mbrojtjen ajrore, avionët, raketat me rreze të gjatë dhe artilerinë, dhe raketat kundër anijeve si prioritetet e tij kryesore.

Të hënën, koloneli ukrainas Yurii Andriychuk u lut në Twitter për NASAMS (Sistemi i avancuar norvegjez i raketave sipërfaqe-ajër) i prodhuar nga Suedia, ndërsa rezervat e raketave për sistemet BUK të epokës sovjetike u mbyllën. Mbrojtja ajrore me rreze të mesme NASAMS operohet nga Shtetet e Bashkuara, Lituania, Holanda, Polonia, Spanja dhe të tjerët.

Sulmet masive të së hënës mbrëma erdhën pasi inteligjenca amerikane vëzhgoi rusët duke lëvizur artileri të rëndë brenda dhe rreth Donbasit, tha zyrtari i mbrojtjes, ku “duket sikur po përpiqen të mësojnë nga mësimet e dështuara të veriut ku nuk kishin mbështetjen e duhur”. Për shkak të gjeografisë në atë pjesë të Ukrainës, ku toka bujqësore ofron shikueshmëri me milje, SHBA beson se “do të ketë një mbështetje në aftësitë e blinduara dhe artilerinë”, tha zyrtari.

Në një lëvizje të papritur, rusët duket se e kanë nisur këtë ofensivë përpara se të kapnin plotësisht qytetin e Mariupolit në jug, ku marinsat ukrainas i kanë rezistuar një force shumë më të madhe ruse.

Përpjekja ruse për të marrë Mariupolin po mban 12 grupe taktike batalionesh të lidhura në luftime rrugë më rrugë, duke i bërë ata të paaftë të operojnë diku tjetër përgjatë frontit tashmë të shtrirë rus.

Mbrojtësit ukrainas janë tërhequr kryesisht – së bashku me mijëra civilë – në fabrikën e madhe të çelikut Azovstal duke refuzuar kërkesat për t’u dorëzuar. Videot e së hënës treguan seksione të mëdha të kompleksit të fabrikës që digjen nga sulmet ajrore dhe artilerie ruse.

Lufta për qytetin ka ngadalësuar përparimet ruse gjetkë, tha atasheu i mbrojtjes i Mbretërisë së Bashkuar Mick Smeath në një deklaratë të hënën. Taktikat e Rusisë për tokën e djegur, duke përfshirë shënjestrimin e zonave të populluara, “përputhen me qasjen e Rusisë ndaj Çeçenisë në 1999 dhe Sirisë në 2016,” tha ai. “Kjo është pavarësisht nga pretendimet e 24 shkurtit 2022 të Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë se Rusia nuk do të godiste qytetet dhe as nuk do të kërcënonte popullsinë ukrainase”.

Rusia ka ende mbi 70 grupe taktike batalioni në Ukrainën lindore, shumë të përforcuara nga njësitë e tërhequra nga ofensivat e dështuara veriore. Këto trupa po forcohen nga aftësitë e reja të artilerisë të dërguara nga bazat në Rusi.

Lufta e re mund të ketë sapo nisur, por forcat ukrainase kanë qenë duke luftuar me trupat separatiste të mbështetura nga Rusia në Donbas për tetë vjet, duke i dhënë ukrainasve njohjen e terrenit. Por lufta, për të cilën zyrtarët rusë menduan qartë se do të zgjaste vetëm disa ditë, është kthyer në një luftë ekzistenciale jo vetëm për Ukrainën, por edhe për presidentin rus Vladimir Putin, ekonomia e të cilit po mbytet nga sanksionet perëndimore.

Si rezultat, luftimet e ripërtëritura në Donbas do të jenë më të mëdha, më të dhunshme dhe më të dëshpëruara se lufta e ashpër e acarimit e parë që nga viti 2014.

Ofensiva ruse “ka gjasa të duket sikur lufta në Donbas është dukur për tetë vitet e fundit, me përjashtim të steroideve”, tha Dave Johnson, një studiues i lartë në RAND, i cili fokusohet në luftën e blinduar. “Pyetja është: A mund ta mbijetojnë ukrainasit këtë? Është një pyetje e hapur, sinqerisht.”