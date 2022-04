Testi presidencial/ A do të bashkohet opozita përballë ofertës së Ramës?

Partia Socialiste ka nisur procesin e konsultimeve për emrin e presidentit të ri. Kjo procedurë do të përfundojë më 29 prill dhe më pas të fillojë procesi në Kuvendi, me raundin e parë të votimeve më 4 maj. Dy ditë më parë , kreu i Grupit Parlamentar të PS-së Taulant Balla e bëri të qartë se nuk kanë ndërmend të negociojnë me Sali Berishën dhe Komisionin e Rithemelimit pasi nuk është grup parlamentar. Balla tha se do të negociojnë me kreun e grupit parlamentar të PD-së Enklejed Alibeajn. Sipas Kushtetutës procesi i zgjedhjes së Presidentit të Republikës në Kuvend nis jo më vonë se 60 ditë para mbarimit të mandatit të Presidentit aktual. Domethënë në rastin konkret procedura duhet të nisë para datës 24 maj. Presidenti Ilir Meta mbyll mandatin e tij më 24 korrik 2022.





Po si paraqitet fronti politik opozitar përballë ofertave të Edi Ramës dhe të dërguarit të tij politik, Taulant Ballës

Prej disa ditësh ish Kryeministri i vendit, Sali Berisha në një dalje për mediat ka kritikuar metodën e përdorur nga Edi Rama për konsultimin për kadidatët për president. Madje Berisha ka lënë një mundësi të hapur për të bashkëpunuar në këtë proces, nje mënyrë kjo edhe për tu faktorizuar brenda Partisë Demokratike.

I pyetur se me kë do të përfaqësohet PD-ja në kushtet kur nuk e pranon Alibeajn si kryetar të grupit parlamentar, Berisha tha para disa ditësh se konferenca është më e gjerë se kryetarët e grupeve dhe mund të marrin pjesë më shumë anëtarë.

Pyetje: Sot, ka kërkuar PS nëpërmjet kreut të grupit parlamentar, Taulant Ballës mbledhjen e konferencës së kryetarëve për të nisur procesin për zgjedhjen e presidentit të ri të republikës. Partia Demokratike, a do të jetë pjesë e kësaj konference të kryetarëve dhe nëse po, me kë do të përfaqësohet në kushtet kur ju nuk e pranoni Z. Alibeaj si kryetar të grupit parlamentar?

Sali Berisha: Konferenca është më e gjerë se sa kryetarët e grupeve. Në konferencë marrin pjesë më shumë se sa kryetarët e grupeve, kështu që se paraqiten në konferencë dhe shprehin qëndrimin e tyre nuk ka ndonjë…

Po ashtu, ish-Kryeministri i vendit deklaroi se kryeministri Rama e ka shpallur zgjedhjen e presidentit në kodin e mafias. Sipas Berishës, Rama futi në zarf sekret 3 emra.

Sali Berisha: Edi Rama e shpalli zgjedhjen e presidentit në kodin e mafias, e dëgjuat vetë. Cili është kodi i mafias?! Plumbi në zarf. Në asnjë mënyrë nuk do të jenë plumba, por do të jenë 3 emra. A e morët vesh ju atë?! A e morët vesh?! Futi në zarf sekret 3 emra, kështu që a mundet një forcë politike, demokratike, të pranojë praktika mafioze?! Kurrë s’i pranon!

Por reagimi i kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, duket se ia mbylli derën Sali Berishës dhe Komisionit të Rithemelimit.

Taulant Balla ka bërë me dije se negociatat për presidentin e ri nuk do të bëhen me Sali Berishën, por Enkelejd Alibeajn, si kryetar i PD-së.

Balla: Unë dua sot që së pari bashkë me Elisën, t’ipërgjigjemi çdo lloj pyetje për këtë proces dhe të informojmë për disa hapa rreth këtij procesi.

Nesër në këtë sallë do të marrim propozimet e para me emra konkretë për kandidatët nga anëtarët e GP të PS-së.

Çdo deputet i GP të PS-së, përmes një formulari do të propozoj jo më shumë se 3 kandidatë apo kandidate, sjon që ka rëndësi është që të jetë një process konsultimi. Nesër do t’i depozitojnë në një sekretari të posacme më pas me Elisën dhe Damianin do të vlerësojë këto propozime.

Në të njëjtën kohë duam të nxisin publikun të bëhët pjesë ndaj në adresën zyratre. [email protected] nxisim publikun që të sjellin propozimet e tyre, ky është një standard I ri, për tu ndarë nha kulista e vjetra të konsultimeve për zgjedhjen e presidentit. Çdo qytetar që ka dëshirë është i lutur që në këtë adresë emaili, të sjellë propozimet e tij.

Ne do të ftojmë shoqërinë civile të bëhët pjesë e konsultimeve, që të sjellin propozime e tyre, do t’i ftojmë në ditët në vijim.

E katërta janë konsulmtimet me GP të opozitës, do t’i ftojmë dhe duke qenë se koha është e shkurtër, GP të martën pasdite zotin Alibeaj, zonjën Meisla Doda dhe Fatmir Mediu në një takim paraprak këtu në zyrat e Kuvendit të Bashkisë.

Enekelejd Alibeaj për zgjedhjen e presidentit: Të jetë proces transparent, jo i mbyllur në zarf

“Presidenti i Republikës përfaqëson unitetin dhe nga kjo duhet të niset i gjithë procesi”. Ka qenë ky reagimi i Enkelejd Alibeajt pasi Grupi Parlamentar i Partisë Socialiste nisi sot procesin e identifikimit të kandidaturës për kreun e ri të shtetit.

Alibeaj bëri thirrje që ky të jetë një proces gjithëpërfshirës dhe transparent ashtu siç e kërkon edhe Kushtetuta.

Po ashtu, kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike i bëri thirrje mazhorancës që të mos përdorë numrat që ka si mjet për të zgjedhur emrin e për të lënë pjesën tjetër për të “zgjedhur pastaj zarfin.”

Fatmir Mediu: Për presidentin e ri duhet të negociojmë me PS-në si një trup i vetëm opozitar

Kreu i PR-së, Fatmir Mediu, është i ftuar në negociata nga PS-ja si kryetar i grupit parlamentar “Aleanca për Ndryshim” për zgjedhjen e Presidentit të ri.

Ai doli në një konference për shtyp pasi grupi parlamentar i PS-së filloi zyrtarisht procedurat.

Mediu tha se procesi duhet të synojnë konsensusin, jo ta tejkalojë atë duke zgjedhur një President që “të përfaqësojë interesa të caktuara politike”.

“Për këtë ka nevojë të negociojë si një trup e vetme me një përfaqësi që duhet rënë dakord si trup negociimi me përfaqësi të plotë të mandatit opozitar”, tha Mediu

Ai tha se duhet shmangur një proces qesharak, që dëmton rolin e Presidentit dhe funksionit të Kushtetutës.

“Presidenti i Republikës ka një rol të rëndësishëm Kushtetues. Kushtetuta e Republikës përcakton rolin dhe përzgjedhjen e Presidentit. Ai përfaqëson unitetin e popullit. Duhet një President mbi palët politike. Ky nen përcakton qartësisht për zgjedhjen me konsensus të Presidentit. Zgjedhja me shumicë të thjeshtë përcaktohet si nevojë për të shmangur krizat politike. Procesi duhet të synojë konsensusin e jo ndarjen politike. Nisur nga sa më sipër, në emër të grupit Aleanca për Ndryshim, propozoj që opozita duhet të sigurojë një proces konsensual.

Duhet të negociojë si një trupe e vetme. Kjo ka qenë edhe praktika qe kemi ndjekur në vitin 2002 e 2007. Në këto negociata të përcaktohen kriteret. Propozimi dhe përzgjedhja nga fusha e politikës dhe akademike do të jetë një nisje e mirë për negociatat. Duhet garantuar një proces serioz dhe të shmangë një proces qesharak që dëmton rolin e Presidentit dhe funksionit të Kushtetutës”, tha Mediu.

Më tej, ai shtoi: “Në 2002 ka pasur një trupë të përbashkët, arritëm në një përfaqësi treshe. Përveç zotit Nano dhe Ruçi ka qenë dhe zoti Gjinushi. Në 2007 bashkë me zotin Ndoka kemi thirrur një trupë të tillë. Duhet të vlerësojmë opozitën në proces. Po flasim për proces dhe përmenda fusha. Opozita ka detyrim përballë qytetarëve shqiptare dhe jo përballë maxhorancës. Përballë këtij detyrimi ne duhet të përfshihemi në proces. Përgjegjësia jonë është që të kemi qëndrim të qartë në raport me procesin. Ka shumë supozime që ju bëni, unë jam i interesuar për procesin. Kjo është thirrje e parë, shpresoj që të kemi reflektime”.