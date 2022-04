Ultimatumi i Moskës për “Fortesën e fundit” në Mariupol: Dorëzoni qytetin deri në mesditë!

Rusia u bëri thirrje sot forcave ukrainase dhe mercenarëve të huaj që të largohen nga fabrika e çelikut Azovstal në Mariupolin e rrethuar deri në mesditë nëse duan të jetojnë. “Të gjithë ata që dorëzojnë armët kanë garanci se do të mbijetojnë”, thuhet në një deklaratë të Ministrisë së Mbrojtjes ruse.

Autoritetet ukrainase njoftuan të hënën se të paktën 1,000 civilë fshiheshin në strehimoret nëntokësore në fabrikën e çelikut Azovstal, duke shtuar se Rusia po hidhte bomba të rënda në uzinën në Mariupol.

⚡️Special groups began to storm the Azovstal steel plant in #Mariupol.

This was announced by Eduard Basurin, a representative of the so-called “Interior Ministry of the ‘#Donetsk People’s Republic'”. pic.twitter.com/Vukva1ObJR

— NEXTA (@nexta_tv) April 19, 2022