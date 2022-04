20 VITE MË PARË/ Gazeta Shqiptare: Vendimi për ankesën e 30 deputetëve të PS. Pritet shqyrtimi i padisë së ish – prokurorit

20 Prill 2002 – Çfarë shkruante “Gazeta Shqiptare” dy dekada më parë





Ja vendimi i plotë i gjykatës më të lartë shqiptare. Sqarimi i juristëve dhe shpjegimi për këtë vendim dhe çfarë ndodh pas tij. Reagimi i politikanëve të dy krahëve. Zëdhënësi i Sollakut: Ky është puç institucional. Berisha: Gati mocioni për Fehmi Avdiun

Vendimi për ankesën e 30 deputetëve të PS. Pritet shqyrtimi i padisë së ish – prokurorit

Gjykata: Duhej një proces i rregullt shkarkimi

Me Rakipin është gabuar nga Kuvendi, ky është me pak fjalë thelbi i vendimit të djeshëm të Gjykatës Kushtetuese. Vendimi i dytë i saj, i cili pritet të jepet javën që vjen, zgjidh gjithçka për çështjen “Rakipi”. Ky është mendimi i juristëve, të cilët vendimin e dhënë dje nga kjo gjykatë e quajtën abstrakt dhe që nuk lidhet direkt me këtë çështje. Juristët mendojnë se pasojat më të rënda, nëse Kushtetuesja e kthen sërish Rakipin, ka për t’i paguar presidenti Meidani.

Kryetari i Komisionit parlamentar të Ligjeve dhe Çështjeve kushtetuese, Spartak Braho, thotë se duhet të pritet vendimi përfundimtar në lidhje me kërkesën e bërë nga vetë Rakipi. Ai shton se, pavarësisht nga divergjencat që ka krijuar ky vendim, “unë i përkas asaj shkolle që e quan vendimin e Gjykatës Kushtetuese të padiskutueshëm”. Një mendim të ngjashëm ka edhe juristja e Kuvendit, Zamira Çaka. Sipas saj, vendimi i dhënë dje nga ana e Gjykatës Kushtetuese i hap rrugë vendimit të dytë, i cili do të jetë më konkret. Juristë të tjerë, jashtë politikës apo Kuvendit, thotë se ky vendim ka krijuar një boshllëk, duke u nisur nga fakti që aty komentohen mënyrat dhe procedurat që duhet të ndiqen për shkarkimin e kryeprokurorit. Asnjë nuk thotë se Rakipi me këtë vendim do të kthehet në detyrën që kishte, por të gjithë shprehen se vendimi i dytë e ka tërësisht mundësinë që ta bëjë këtë gjë. Ky vendim u dha pas kërkesës së bërë nga 29 deputetë socialistë, të cilët donin që Gjykata Kushtetuese të interpretonte disa nene të Kushtetutës që lidheshin me arsyet e shkarkimit të anëtarëve të gjykatës në fjalë, Gjykatës së Lartë dhe kryeprokurorit. Në atë kohë kjo kërkesë ishte një lëvizje e deputetëve socialistë për të penguar shkarkimin e mundshëm të Arben Rakipit. Megjithatë shkarkimi ndodhi, por duket qartë që interpretimi dhe vendimi i djeshëm i gjykatës tregojnë se Kuvendi nuk ka ndjekur procedura të rregullta gjatë kohës kur mbajti mocionin dhe miratoi rezolutën për Rakipin. Megjithatë, sipas deputetit Spartak Braho, që është edhe kryetari i Komisionit parlamentar të Ligjeve dhe Çështjeve kushtetuese, vendimi nuk është detyrues për rastin e mësipërm. Detyrues bëhet vetëm nëse Gjykata Kushtetuese do të rrëzojë dekretet e presidentit për shkarkimin e Rakipit. Në atë moment kjo nuk është më çështje e Kuvendit, por e presidentit, shpjegon Braho. “Unë s’do të përdor kundërlogjikën për vendimin e dhënë, ky debat do të bëhet në Kuvend”, thotë Braho. Faktin që më pas kjo do të jetë çështje që i takon presidentit e pranon edhe juristja e Kuvendit, Zamira Çaka. Ndërsa në interpretimin e bërë nga relatori i Gjykatës Kushtetuese në lidhje me procedurat thuhet se organi që merr vendimin duhet edhe të verifikojë akuzat që bëhen, por edhe t’i japë të drejtën e mbrojtjes personit që po gjykohet. Krenar Loloçi, përfaqësuesi i Gjykatës së Lartë në këtë çështje, gjatë shpjegimeve të dhëna në Gjykatën Kushtetuese ka dhënë mendimin e tij, se Kuvendi gjatë shkarkimit i jep veprimtarisë së tij rolin e një gjyqësori. Loloçi gjatë procesit është shprehur vetëm për anëtarët e Gjykatës së Lartë dhe ka thënë se “angazhimi i Kuvendit në seancat plenare për të shqyrtuar shkeljet e kryera nga një gjyqtar, pa i shoshitur më parë në komisionet ad – hoc të Kuvendit, përgjithësisht mund të çojë në marrje vendimesh të nxituara dhe të pabazuara juridikisht”. Nëse arsyetimi i tij përdoret edhe në rastin e Rakipit, atëherë Kuvendi ka shkelur Kushtetutën. Deri në momentin e dhënies së vendimit të dytë nga ana e Kushtetueses nuk pritet të ketë ndonjë zhvillim. Nëse rrëzohen dekretet e Meidanit, atëherë presidenti do të jetë në një situatë tepër delikate. Kushtetuta, në nenin 90, pika 2, thotë: “Presidenti mund të shkarkohet për shkelje të rënda të Kushtetutës”.