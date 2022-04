Hyri me letra italiane false për në Francë! Pjesë e rrjetit të trafikut të heroinës, dënohet me 6 vite burg 37-vjeçari shqiptar

Një 37 vjeçar është dënuar me 6 vite burg nga gjykata franceze në Clermont-Ferrand për posedim dhe trafik heroine.





Shqiptari i cili u kap me gati 2 kilogramë heroinë me vete dhe me letra false italiane u cilësua nga gjykata si një nga ingranazhet kryesore të trafikut të heroinës ku në operacionin e zhvilluar nga policia në muajin mars u sekuestruan në total 12 kilogramë heroinë.

Droga e kapur në muajin mars nxori në dritë rrjetin e trafikut të drogës që drejtohej nga shqiptarët, ku një prej tyre ishte edhe 37 vjeçari i dënuar ditën e sotme.

Ai ishte dëbuar më parë në Shqipëri teksa kishte dalë nga burgu në vitin 2019, por ai ishte rikthyer sërish në Francës edhe pse nuk lejohej të hynte në këtë vend, shkruajnë mediat franceze.

Megjithatë, shqiptari kishte arritur të futej në territorin francez me letra false italiane. Megjithatë, 37 vjeçari ra sërish në prangat e policisë.

Ai u arrestua javën e kaluar në parkingun e banesës së tij, teksa do të bënte një prej dërgesave të tij me heroinë. Pasi u ndalua ai u gjet me letra false italiane dhe sot ka dalë para gjykatës duke u dënuar me 6 vite burg.