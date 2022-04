Lufta në Ukrainë/ Rusia ka dërguar projektmarrëveshjen e paqes dërguar në Kiev

Zbulimi se Rusia i ka dorëzuar palës ukrainase një draft për bisedimet e paqes është bërë nga zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov.





Sipas gazetës britanike Telegraph, Kremlini akuzon Ukrainën se ka ndryshuar qëndrim gjatë bisedimeve të paqes dhe se është tërhequr nga angazhimet që ka marrë gjatë bisedimeve të paqes, duke thënë se kjo ka ndikuar keq në negociata.

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peshkov, tha sot se “ajo tani është në tavolinën e Kievit” pasi Rusia i dorëzoi një dokument palës ukrainase. Ai tha se Moska po pret një përgjigje. Kryenegociatori i Ukrainës tha të martën se ishte e vështirë të parashikohej se kur do të rifillonin bisedimet e paqes.

Vadim Boichenko, i cili është larguar nga Mariupoli, shprehu shpresën se marrëveshja paraprake e arritur me Rusinë për hapjen e një korridori humanitar nga ky qytet sot do të finalizohet dhe respektohet. Ai gjithashtu vuri në dukje se rreth 100,000 civilë janë ende në Mariupol dhe se dhjetëra mijëra njerëz kanë humbur jetën gjatë rrethimit të këtij qyteti në Detin Azov nga forcat ruse.

Më herët gjatë ditës, zëvendëskryeministrja ukrainase Irina Verestsuk njoftoi se Ukraina kishte arritur një marrëveshje paraprake me Rusinë për të hapur një korridor humanitar për evakuimin e grave, fëmijëve dhe të moshuarve nga Mariupol. “Ne kemi arritur një marrëveshje paraprake për një korridor humanitar për gratë, fëmijët dhe të moshuarit”, tha Verestsuk në një postim në Facebook. “Duke pasur parasysh situatën katastrofike humanitare në Mariupol, këtu do të fokusojmë përpjekjet tona sot”, tha ajo.

Përpjekjet për evakuimin e civilëve nga Mariupoli do të fillojnë në orën 14:00 me kohën e Ukrainës (dhe me kohën e Greqisë) dhe nga korridori humanitar do të hapet në Zaporizhia, në Ukrainën jugore, sipas Verestsuk. “Duke pasur parasysh situatën shumë të vështirë, gjatë funksionimit të korridorit mund të ndodhin ndryshime. Ndaj ju lutemi ndiqni mesazhet zyrtare përkatëse”, sqaron ajo në postimin e saj.

Asnjë korridor humanitar nuk është hapur në Ukrainë që nga e shtuna, në mungesë të një marrëveshjeje me rusët, të cilët kanë shtuar sulmet e tyre në Ukrainën lindore ditët e fundit. Një total prej 300,000 ukrainas janë evakuuar përmes korridoreve humanitare që nga fillimi i luftës më 24 shkurt, sipas një numri të publikuar nga Ministria e Riintegrimit të Ukrainës të martën mbrëma.

“Që nga fillimi i luftës, qeveria ukrainase ka propozuar më shumë se 340 korridore humanitare. Forcat pushtuese (ruse) kanë pranuar rreth 300 dhe de facto 176 kanë funksionuar”, tha ministria në një deklaratë, duke akuzuar rusët për shkelje të armëpushimit ose bllokim të automjeteve të evakuimit disa herë, diçka që Rusia e mohon.

Ultimatumi i fundit i Moskës hyri në fuqi në orën 14.00

Kujtojmë se Ministria ruse e Mbrojtjes u drejtoi dje një thirrje të re ushtarëve ukrainas që janë fortifikuar në fabrikën e çelikut Azovstal në Mariupol për të lënë armët sot, të mërkurën.

Ai theksoi se asnjë ushtar ukrainas nuk e kishte pranuar ofertën e mëparshme për dorëzimin e armëve sot. Trupat ruse do të mbajnë një armëpushim në zonën përreth Azovstal ndërsa propozimi është në fuqi, duke filluar nga ora 14:00 më 20 prill, sipas një deklarate nga Ministria e Mbrojtjes ruse.

“Ne mund të jetojmë në ditët e fundit”, thonë ushtarakët e rrethuar në Mariupol. “Nga atje duke e postuar sot në faqen e rrjetit social Facebook.

“Armiku ka dhjetë herë më shumë forca se ne”, tha Sergei Volina, komandanti i brigadës së 36-të të marinës ukrainase, e cila është e fortifikuar në kompleksin e madh të çelikut Azovstal në Mariupol (juglindje). “U bëjmë thirrje të gjithë liderëve botërorë të na ndihmojnë. I kërkojmë të vijojnë me një proces për të na nxjerrë nga këtu dhe për të na çuar në territorin e një vendi të tretë”.

Sipas guvernatorit Volina, ushtria ruse ka “përparësi në ajër, në artileri, në forcat tokësore, në pajisje dhe në tanke”. “Ne po mbrojmë vetëm një pikë – fabrikën Azofstal – ku përveç ushtarakëve ka edhe civilë që janë bërë viktima të kësaj lufte”, tha ai.

Moska u ka bërë sërish thirrje mbrojtësve të fundit në Mariupol që të ndalojnë “rezistencën irracionale”, duke premtuar se do të “shpëtojnë jetën” e luftëtarëve që janë të fortifikuar në kompleksin Azofstal nëse dorëzohen.

Në Kiev, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha gjatë një predikimi të mbrëmjes se situata në Mariupol mbeti “shumë serioze”, “aq e vështirë sa mund të jetë”, duke akuzuar ushtrinë ruse për pengimin e të gjitha përpjekjeve për të organizuar korridoret humanitare për evakuimin e civilëve.

Nga ana e tij, gjenerallejtënant rus Mikhail Mizinçev tha se askush nuk e kishte shfrytëzuar korridorin humanitar që u hap dje, duke shtuar se ai do të rihapet sot pasdite.

Në javët e fundit, palët kanë fajësuar njëra-tjetrën për minimin e përpjekjeve për evakuimin e civilëve nga zonat e luftës. Moska ka akuzuar vazhdimisht mbrojtësit në Mariupol për përdorimin e civilëve si mburoja njerëzore.