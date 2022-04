“Ndoshta po jetojmë ditët tona të fundit”/ Ushtarët e rrethuar në Mariupol kërkojnë ndihmë: Ata janë më të shumtë në numër

Më e ashpër dhe e paqartë se sa pritej fillimisht do të jetë beteja në Ukrainë për kontrollin e Donbasit, objektivi kryesor i pushtimit rus, i cili mbyllet sot pas tetë javësh.





Kundër më shumë se 70,000 trupave ruse të armatosura plotësisht që Moska ka mobilizuar në frontin lindor për sulmin përfundimtar, të mbështetur nga mjetet ajrore dhe tokësore, Ukraina po ndërton një linjë të fortë mbrojtëse, duke marrë vazhdimisht armë të rënda nga Perëndimi.

Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Kanadaja dhe Japonia po dërgojnë ndihmë të koordinuar ushtarake në Kiev, duke rënë dakord me qeverinë ukrainase që nëse Donbasi bie, forcat ruse mund ta kthejnë luftën.

Presidenti ukrainas dhe bashkëpunëtorët e tij deklarojnë drejtpërdrejt se nëse rusët fitojnë në Donbas, atëherë ata do të synojnë sërish Kievin. “Putini nuk do të kufizohet në rajonin e Ukrainës lindore. Nëse forcat ruse mbizotërojnë në Donbas, do të sulmojnë sërish Kievin, pasi ndarja e vendit është një nga kërkesat e Kremlinit. “E dyta është rënia e qeverisë Zelensky, për të arritur qëllimin politik”, thonë ata në Perëndim.

: In a call with @ZelenskyyUa the @DefensieMin and I expressed our support as Russia begins a renewed offensive. will be sending heavier materiel to , including armoured vehicles. Along with allies, we are looking into supplying additional heavy materiel. — Mark Rutte (@MinPres) April 19, 2022

Ndërkohë, beteja për kontrollin e plotë të Mariupolit është ende në zonëkuqe, me forcat ruse që nuk arrijnë të dëbojnë luftëtarët ukrainas nga objektet e mëdha të fabrikës së çelikut Azovstal. Moska lëshoi ​​një ultimatum të ri të mërkurën, duke thënë se do të vazhdojë me një armëpushim nga ora 02:00 për të evakuuar rreth 800 ushtarë që mbrojnë centralin. Megjithatë, ka edhe ankth për 1000 civilët që ndodhen në strehimoret nëntokësore të industrisë së çelikut, me autoritetet ukrainase që akuzojnë forcat ruse se kanë shënjestruar edhe këta civilë, diçka që Ministria ruse e Mbrojtjes e mohon.

The horror, it’s never ending An innocent teenage boy in Kharkiv was killed by RuZZian attacks. The heartbreaking cries from his mother & grandmother “Open your eyes! My sunshine. My reason to live” pic.twitter.com/d3dNiUvKAr — Jess (@Yangoliatko_) April 19, 2022

Rusia po godet Azovstal me bomba bunker-shpërthyese, tha Mikhail Pontolyak, një këshilltar i presidencës ukrainase.

“Ne mund të jetojmë në ditët e fundit, nëse jo në orët e fundit”, tha njëri prej tyre, komuniteti ndërkombëtar të ndërhyjë dhe “t’i nxjerrë” prej andej duke e postuar sot në rrjetin social Facebook.

“Armiku ka dhjetë herë më shumë forcë se ne”, tha guvernatori Serhiy Volina i Brigadës së 36-të të Marinës së Ukrainës, e cila është e fortifikuar në kompleksin e madh të hekurit Azovstal në Mariupol (juglindje), xhepi i fundit i mbetur në këtë port me rëndësi strategjike.

“U bëjmë thirrje të gjithë liderëve botërorë të na ndihmojnë. I kërkojmë të vijojnë me një proces për të na nxjerrë nga këtu dhe për të na çuar në territorin e një vendi të tretë”.

Sipas guvernatorit Volina, ushtria ruse ka “përparësi në ajër, në artileri, në forcat tokësore, në pajisje dhe në tanke”.

“Ne po mbrojmë vetëm një pikë – fabrikën Azofstal -“ku përveç ushtarakëve ka edhe civilë që janë bërë viktima të kësaj lufte”.

Shpërthime në Mykolayev

Bombardimet e reja ruse goditën qytetin ukrainas të Mykolaif (në jug), sipas kryebashkiakut të tij. “Përsëri shpërthime në Nikolaev”, tha kryebashkiaku Oleksandr Sienkevich përmes platformës Telegram në orët e para të ditës së sotme. Të zgjedhurit u bënë thirrje banorëve të qytetit që të mbulohen dhe të qëndrojnë larg dritareve.

Agjencia ukrainase e lajmeve UNIAN raportoi se zjarret shpërthyen në disa pjesë të qytetit. Në këtë fazë nuk ka të dhëna për viktima apo për shkallën e dëmeve materiale.

Ndihmë vendimtare perëndimore me armë të rënda

Në një telekonferencë të mbajtur të martën mbrëma, presidenti amerikan Joe Biden dhe liderët evropianë dhe liderët e vendeve të tjera aleate ranë dakord jo vetëm të përshkallëzojnë sanksionet kundër Rusisë, por të forcojnë ushtarakisht mbrojtjen e Ukrainës, edhe nëse klauzola përkatëse e NATO-s nuk e lejon.

Në këtë aktivitet morën pjesë presidenti francez Emanuel Macron, kryeministri britanik Boris Johnson, kancelari gjerman Olaf Solz, kryeministrat e Italisë, Kanadasë dhe Japonisë, presidentët e Rumanisë dhe Polonisë, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s dhe Presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen.

Kancelari Soltz tha se Berlini po shqyrtonte dërgimin e armëve antitank dhe mjeteve të tjera në Ukrainë për të zmbrapsur sulmin rus, por indirekt por në mënyrë eksplicite përjashtoi furnizimin me tanke Leopard në Kiev.

Parisi ripohoi synimin e Perëndimit për të ofruar garanci sigurie përmes pajisjeve ushtarake, duke vënë në dukje se aleatët kishin vendosur të “forconin mbështetjen e tyre për Ukrainën” përballë agresionit rus, veçanërisht duke miratuar “sanksione të reja kundër Rusisë nëse ajo insiston në luftë”.

Kryeministri japonez Fumio Kishida ka njoftuar se Tokio synon të trefishojë në 300 milionë dollarë hua që do t’i jepet Ukrainës, ndërsa vendi i tij dërgon në Kiev avionë patrullimi pa pilot, si dhe maska ​​mbrojtëse dhe uniforma mbrojtëse nga materiale të rrezikshme, si armë kimike.

Sipas Stoltenberg, pjesëmarrësit ranë dakord që “Moska të paguajë një çmim të rëndë” për pushtimin e saj në Ukrainë.

Pas telekonferencës, Biden ripohoi synimin e Shteteve të Bashkuara për të dërguar artileri shtesë në Ukrainë. Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Jen Psaki tha se qeveria amerikane do të vazhdojë të ofrojë municion dhe ndihmë të tjera ushtarake për Ukrainën. Siç njoftoi Uashingtoni, SHBA do të dërgojë menjëherë 18 artileri të rënda në Ukrainë.

Një zëdhënës i Pentagonit, John Kerby, tha se ukrainasit kishin marrë avionë shtesë dhe pjesë avionësh nga aleatët, por se Shtetet e Bashkuara nuk ishin përfshirë. Ai vuri në dukje, megjithatë, se synimi për të transferuar në Ukrainë së shpejti helikopterë të prodhuar nga Rusia, të cilat më parë ishin të destinuara për Afganistanin. Duhet të theksohet se vende të tjera tashmë po dërgojnë ndihmë ushtarake në Ukrainë: Britania ka më shumë sisteme artilerie, ndoshta raketa Brimstone, artileri të rëndë kanadeze, tha kryeministri Justin Trinto, ndërsa Belgjika dhe Holanda kanë vendosur së bashku të “dërgojnë më shumë armë të rënda në Ukrainë”, sipas kryeministrave të tyre, respektivisht Cro dhe Mark Rutte.

Këshilltari i Presidentit Zelensky, Igor Ziovka, tha se “me armë të rënda mund ta mposhtim Donbasin” dhe vuri në dukje rolin vendimtar që mund të luajë një ndihmë e tillë ushtarake nga Perëndimi.

Lavrov flet për një fazë të re në operacionin rus

Sipas burimeve evropiane, 20,000 mercenarë nga Siria dhe Libia iu bashkuan forcave për sulmin në Ukrainën lindore. Ministria ruse e Mbrojtjes njoftoi se kishte goditur më shumë se 1260 objektiva në Donbas që nga nata e së hënës.

Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha të martën se një fazë e re e “operacionit special ushtarak” ishte duke u zhvilluar, të cilin ai e quajti pushtimi i Ukrainës. “Një fazë tjetër e këtij operacioni po fillon dhe jam i sigurt se ky do të jetë një moment shumë i rëndësishëm për të gjithë këtë operacion special”, tha ai, duke vënë në dukje se Rusia nuk do të ndryshonte status quo-në në Ukrainë dhe se ukrainasit duhej të vendosnin për veten e tyre si do të jetojnë.