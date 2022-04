Ka nisur takimi i parë me opozitën parlamentare me Fatmir Mediun nga Aleanca për Ndryshim.





Ditën e sotme, PS do të zhvillonte takimin e parë me opozitën parlamentare, por mësohet se në orën 16:00 takimi do të zhvillohet vetëm me Fatmir Mediun nga Aleanca për Ndryshim, teksa është shtyrë mbledhja me grupet e tjera parlamentare, me Enkelejd Alibeaj nga PD dhe Mesila Dodën nga Demokracia për Integrim. Nuk dihet ende se kur do të mbahet ky takim.

VIJON…